OFRENDA A LA ALMOHADILLA

Uno todavía recuerda el arbitraje de Sánchez Ibáñez en un Valencia/Real Madrid jugado un día de San José de hace casi medio siglo. Jugaban en el Valencia, Abelardo, Sol, Jesús Martínez, Antón, Claramunt… El de negro se encargó de que el Valencia no pasara del medio campo para exasperación de los aficionados que llenaron el césped de almohadillas gruesas y de mucho mayor peso que las actuales. Uno, que sólo podía pagarse una entrada de general de pie, una vez al año, sufrió lo suyo, no tanto por el arbitraje ni por el partido sino viendo la cara morada de un viejo aficionado que no reventó allí mismo de milagro. Creo recordar que ganó el Madrid uno a dos y sólo cuando el árbitro pitó el final el buen hombre dejó descansar a sus arterias. Incluso felicitó a un aficionado cercano que debía ser madridista: «Hala, ja teniu la lliga, ja estareu contents…!»

En los trinquetes valencianos nadie pierde la compostura, incluso arriesgando sus buenos euros. La gente suele comportarse educadamente, aplaudiendo las buenas jugadas, las haga quien las haga. Sólo en la Partida del Segle, hemos visto un trinquete asemejarse a las masas entusiastas, cuando la emoción, los sentimientos acumulados de decenas de años, el cariño inmenso y el agradecimiento a Genovés hizo explotar aquel ¡Paco, Paco, Paco…! que ha quedado grabado para la historia. En aquel momento Álvaro sacó su casta de campeón y advirtió que estaba dispuesto a largarse a casa… Y la gente calló. Sólo un pelotari con ese carácter podía ganar once títulos individuales. Si es por títulos el de Faura también merece un cartel en el pódium de figuras. En los trinquetes también se lanzan almohadillas al viento, no contra un arbitraje tendencioso, ni contra un jugador antipático, sino por todo lo contrario. Se lanzan en señal de júbilo y agradecimiento. Un signo de distinción de este deporte de «cavallers». Así ocurrió el pasado sábado en la partida de la Lliga Professional de Escala i Corda jugada en Pelayo y que enfrentó a los tríos de Genovés II, Nacho y Alvaro contra Soro III, Javi e Hilari, con victoria para los primeros por 60 a 55 . Jugaron «lo que no està escrit…» y pelearon como gladiadores. Por eso la asamblea democrática de la escalera y las galerías quiso premiar a todos los protagonistas con el lanzamiento de almohadillas. Quizás merecieran una lluvia de billetes pero la cosa anda como anda y apenas alcanzamos para pagar la entrada de tarde en tarde. Permítase para culminar esta ofrenda a la almohadilla, lanzar al viento la buena nueva de que el Trofeo El Corte Inglés ha superado con notable nota la crisis de la pandemia. En el año 2019 participaron 157 formaciones; en el año 2020 se bajó a 118 y este año se sube a 176. Me dicen que algo parecido ocurre en todas las competiciones de clubes de todas las modalidades. Lo cual demuestra un buen trabajo de cada responsable federativo y una arraigada estima hacia el Joc de Pilota allá donde pervive. Lancemos almohadillas de júbilo.