Este diumenge el Frontó Municipal José Ventura d’Almussafes acollirà les fases finals de la modalitat parelles dels XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Un total de 14 escoles de les tres províncies es donaran cita per a disputar les semifinals i finals de les cinc categories - Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil-. Estaran presents equips de les escoles d’Almenara, Beniarbeig-El Verger, Castelló, El Genovés, El Puig, Massamagrell, Meliana, Moixent, Oliva, Onda, Ondara, Sella-Relleu, Vila-real i Vinalesa. Meliana, amb tres equips, serà la més representada, seguida de Beniarbeig-El Verger, Ondara, El Puig i Vila-real, amb 2 esquadres.

La jornada començarà a les 9:00 del matí, amb les semifinals de les categories Benjamí i Cadet, amb les finals A previstes per a les 10:30 hores. Sobre les 11:15 serà el torn dels nivells Aleví i Infantil, amb les finals A programades per a les 13:15 hores. De vesprada, a partir de les 16:30, entrarà en acció la categoria Juvenil, que té prevista la final A per a les 18:30 hores.