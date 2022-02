La importancia de la salud mental se ha ganado un hueco en la agenda mediática. Gracias a personajes relevantes, como Ángel Martín o Verónica Forqué, entre otros, que han ayudado a visibilizarlo.

Hasta el momento no se había visto que personas públicas hablaran abiertamente sobre sus problemas psicológicos, pero cada vez más son los que confiesan que han solicitado ayuda profesional para poder sobrellevarlos mejor.

Y no es para menos, ya que los últimos datos publicados sobre suicidios ha demostrado que es la primera causa de muerte no natural entre los más jóvenes. Incluso han habido estudios que han revelado que han fallecido más personas jóvenes como consecuencia de un suicidio que por covid.

La última persona conocida que se ha pronunciado al respecto es Irene López, la jugadora de fútbol del Madrid CFF. La deportista ha comunicado por redes sociales que ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional para salvaguardar su salud mental.

Irene López es una de las jugadoras más relevantes dentro del fútbol femenino ya que formó parte de la selección española Sub-17 que fue campeona del mundo y de Europa en 2018.

"Hoy me despido del deporte que me ha acompañado toda mi vida, desde que me alcanza la memoria", ha declarado.

La futbolista no ha querido maquillar el motivo de su retirada: "Podría “disfrazar” los motivos por los cuáles dejo el fútbol pero no lo voy hacer, lo dejo por cuestiones de salud mental, y lo comparto para aquellos que me lean y se den cuenta de que no están solos [...] Hoy digo adiós para cuidarme".

Al final de su comunicado la futbolista ha aprovechado, como no podía ser de otra manera, para agradecer a todas las personas que "se han cruzado" en su camino por todo lo aprendido, y en especial a su club: "Sobre todo me siento agradecida de haber pertenecido a esta familia, mi familia, al Madrid CFF, que me ha visto crecer y me ha cuidado desde que tengo uso de razón".