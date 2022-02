Este divendres a les 19:30 hores tindrà lloc de manera telemàtica l’assemblea de l’àrea de frontó de la Federació de Pilota Valenciana. Celebrades les de jocs a ratlles, galotxa i raspall, arriba el torn de les ‘tres parets’.

Entre d’altres temes, es tractarà la posada en marxa de la nova edició del Campionat Autonòmic de Frontó Parelles - Trofeu Diputació de València, que enguany arriba a la seua edició número 35 i que començarà al mes de març, tant les categories de cap de setmana com les d’entre setmana. Fins el moment, s’han inscrit més de 40 equips adscrits a 19 clubs de les províncies de València i Castelló, que n’aporta tres - Castelló, Onda i Almassora-. Destaca l’aportació del club de Castelló, amb 8 conjunts, seguit de Meliana, amb 5. També 5 presentarà El Puig, que després d’uns anys d’absència tornarà al circuit i que jugarà al seu remodelat frontó. A més, participaran els clubs de Beniparrell, Carlet Volea, Massalfassar, Moncada, La Pobla de Vallbona, Trinquet de Torrent, Castelloner, Tamborí València, Vinalesa, Borbotó, Carraixet, Alfara, Almussafes i Quart de Poblet.

Dones, per primera vegada

Per primera vegada hi haurà categoria femenina en l’Autonòmic parelles de frontó. Si als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana les xiquetes ja portaven temps jugant i al 2021 les dones estrenaren la competició individual de clubs, enguany tres clubs -Meliana amb 2 equips, Beniparrell i Carlet Volea- han donat el pas per a que les dones juguen el parelles.