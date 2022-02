Quan falten encara dos jornades per a la conclusió de la fase regular del 24é Campionat Autonòmic d’escala i corda - Trofeu AON Diputació de València ja tenim un equip classificat per a semifinals, Traverauto Riba-roja. Un altre equip, company de grup, està a un pas d’aconseguir-ho, ja que Les Alcusses Moixent només ha de sumar un punt per a obtindre matemàticament el bitllet per a la següent fase. Al grup B, en canvi, està tot molt embolicat.

Resultats 4ª jornada Traverauto Riba-roja manté el ple de victòries i punts. La partida del cap de setmana davant Delifret-Magber Petrer, que no es va jugar, permet als del Camp de Túria arribar als 12 punts, inassolibles per als del Vinalopó Mitjà i els Amics de la Ribera, que en tenen 1 i 2. Els riberencs es van veure superats al Trinquet de Guadassuar per Les Alcusses Moixent (30-60). Els de la Costera totalitzen 8 punts i han d’afegir un en les dos jornades restants per a assegurar-se l’accés a les semifinals independentment del que facen Petrer i Amics la Ribera. Al grup B l’embolic és considerable. Amb una partida pendent encara -corresponent a la jornada 3 entre Industa Moncada i Algímia d’Alfara- el grup està encapçalat per Alfara de la Baronia, que es va imposar als moncadencs (60-35) i suma 8 punts. Els alfarencs s’aprofitaren de la derrota del CPV Massamagrell al Tio Pena davant Algímia d’Alfara després d’una partida molt renyida (50-60). Els de l’Horta Nord cediren el lideratge del grup i es queden amb 7 punts. Algímia d’Alfara en té cinc i Moncada un, els dos amb l’esmentada partida pendent, amb la qual cosa ara mateix els quatre equips compten amb opcions de classificar-se per a semifinals.