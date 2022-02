El ciclista del Burgos-BH Manuel Peñalver acarició el triunfo al sprint en casa, en su Torrevieja natal, en la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, en la que acabó segundo por detrás del italiano Matteo Moschetti (Trek Segafredo), que le cerró contra las vallas impidiéndole progresar más. Los golpes de rabia de Peñalver al manillar de su bici mostraban su desesperación por haber tenido tan cerca la victoria ante su gente. Aleksander Kristoff (Intermarché) completó el podio de la etapa entre Orihuela y Torrevieja de 193,1 kilómetros, en la que los tres sorprendieron al gran favorito Fabio Jakobsen, vencedor de la etapa 2 en Torrent.

«Conocía el final, el equipo ha confiado en mí y aunque no he podido ganar, que lo llevamos buscando y acariciando mucho tiempo, lo cierto es que con el nivel que hay este resultado vale mucho», confesó Peñalver tras acariciar su segundo triunfo después del que logró en 2018 en la séptima etapa del Tour de China I. «El recibimiento ha sido espectacular y las lágrimas es de no haber podido brindarle la victoria a mi gente. Es rabia que espero convertir en resultados. Quedar por delante de enormes rivales, demuestra que estamos trabajando bien y que merecíamos este resultado. Ganar en casa solo se puede ganar una vez, aunque hoy (por ayer) sepa amarga para mí lo siento casi como una victoria».

El ruso Aleksandr Vlasov (Bora) se mantiene como líder de la general y es el virtual ganador de la carrera que concluirá este domingo en las calles València, en una etapa que se decidirá probablemente en una nueva llegada masiva al esprint en la Avenida Maestro Rodrigo hacia las 17 horas (desde las 16:00 horas se puede seguir la etapa en directo por Eurosport 2).

La jornada de este sábado comenzó con la retirada de dos nuevos equipos tras detectar positivos de covid-19 en el plantel. En esta ocasión fueron los neerlandeses del Jumbo-Visma y el Team DSM, que seguían el mismo camino que en la jornada del viernes tomaron los australianos del BikeExchange-Jayco por el mismo motivo.

Cartel de lujo de la VCV Féminas

La VCV Féminas Gran Premio Diputación de Valencia 2022 se disputa este domingo entre Paterna y Valencia con un cartel de lujo. La prueba, que celebra su cuarta edición, comparte recorrido y premios con la VCV masculina, que también llega este domingo a su conclusión con la disputa de su quinta y última etapa. Sin duda, una verdadera apuesta por el ciclismo femenino, ya que la prueba podrá verse, a partir de las 11:00 horas, en directo por televisión (Eurosport Player, Teledeporte y GCN).