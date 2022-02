El partido del miércoles ante la Virtus Bolonia es el mejor ejemplo del nuevo escenario que se le abre a Joan Peñarroya a partir de ahora. Doce jugadores disponibles, ninguno por debajo de los diez minutos en pista y solo uno (Xabi López-Arostegui) por encima de los 20.

El técnico puede contar con toda la plantilla disponible por primera vez en la temporada tras el regreso de Víctor Claver tras cuatro meses de lesión y con ello, tiene el reto de ajustar roles y repartir minutos sin que el buen rendimiento del equipo se resienta a partir de ahora.

Tras el partido, de hecho, ya avisó que tendría que tomar decisiones al respecto y que habría que acostumbrarse a un nuevo plan de trabajo en los partidos. «Cuesta más una rotación de doce, es algo a lo que no nos hemos podido acostumbrar. Seguramente habrá días que alguno no participe y decisiones del entrenador que, si ganamos, serán buenas y, si perdemos, malas, pero quiero tener esa oportunidad de equivocarme».

Y es que después de sufrir más que nunca un inicio de temporada marcado por las lesiones y las ausencias de jugadores por Covid-19, el técnico valora más si cabe el hecho de tener problemas para elegir cada quinteto y el reparto de minutos o incluso partidos.

Víctor Claver irá disputando más minutos de forma progresiva para evitar forzarle en su vuelta, pero de momento, ya fue titular ante la Virtus y estuvo más de 11 minutos en pista, en los que anotó cinco puntos y capturó un rebote. Con su presencia en la rotación, Josep Puerto bajará probablemente su media de minutos habitual y de hecho fue el jugador con menos tiempo en pista ante la Virtus, aunque superara los diez minutos.

El de Almussafes, sin embargo, tiene la máxima confianza de Peñarroya, renovó hasta 2025 en diciembre y seguirá siendo un jugador importante visto su rendimiento en cada partido desde el inicio de temporada, como lo demuestra el hecho de haber salido de inicio en 14 de los 17 partidos que ha disputado.

Una situación similar a la de otro los jóvenes talentos de la primera plantilla, como un Jaime Pradilla que está haciendo una temporada espectacular pero que tendrá que repartirse muchos minutos sobre todo teniendo en cuenta que es el jugador con menos descanso hasta la fecha al ser el único que ha jugado los 18 partidos de Liga.

Tras el duelo ante la Virtus, en el que volvió a brillar con 10 puntos y cuatro rebotes en 18 minutos, Peñarroya se refirió a él y pidió cautela y no cargarle de presión a pesar de su gran rendimiento hasta ahora. «Jaime es un nano de 20 años y no quiero que se crezca, pero pocos jugadores de esa edad hacen lo que está haciendo. Está aprovechando sus minutos. Tiene que jugar aun mejor, no nos volvamos locos pero poco a poco», destacó el técnico, quien quiere que todos se sigan sintiendo importantes a pesar de que muchos bajen su media de minutos al contar con los doce jugadores disponibles. La mejor forma de acercarse a una Copa del Rey en la que, de mantener el estado de forma actual, pueden ser aspirantes a todo.

Abonos para la Copa

Pese a la imposibilidad de organizar viaje y ofrecer transporte y alojamiento como en otros años, el Valencia Basket sí pudo contar con una muy pequeña cantidad de abonos que sacar a la venta. Tras las peticiones de ayer, el club confirmará hoy quiénes son los abonados que podrán adquirir uno de los abonos, que oscilan entre los 150 y los 550 euros, dando prioridad a quienes son abonados activos.