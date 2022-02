La col·laboració entre la Fundació Trinidad Alfonso i la Federació de Pilota Valenciana, que ja ha arribat als cinc anys, continua donant els seus fruits. Ahir divendres es presentaren els nous alumnes del programa de tecnificació i del Cespiva (Centre d’Especialització de Pilota Valenciana), que enguany arriben als 165 xics i xiques.

Durant l’acte, que va tindre lloc al Trinquet de Pelayo, els alumnes van rebre els nous equipaments, que per segon any lluiran la marca ‘Comunitat de l’Esport’. Superades les restriccions sanitàries del 2021, l’acte comptà amb la pràctica totalitat dels xics i xiques d’entre 14 i 23 anys que participen als programes de formació del nostre esport autòcton en les 9 seus repartides per tota la geografia valenciana com són: Universitat Politècnica de València, l’Eliana, Massalfassar, Càrcer, la Llosa de Ranes, Piles, Vila-real, Pedreguer i Petrer.

Carles Baixauli, representant de la Fundación Trinidad Alfonso, i José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, representants de les dos entitats que aposten per este programa de tecnificació de pilota, inauguraren el nou curs. Com a padrí de l’acte i dels joves esportistes, va exercir Marc Gimeno, jugador professional que actualment està disputant la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. El de Montserrat va jugar al 2021 les finals de la Copa Diputació de València-Caixa Popular i del Trofeu Diputació de Castelló, campionats que va guanyar al 2020. Marc va fer partícips als xics i les xiques presents tant de la seua experiència com a alumne de tecnificació, on es va proclamar campió de la Lliga Cadet d’escala i corda en 2009 i campió Individual Sub23 d’escala i corda en 2014, 2015 i 2016, com de les seues vivències com a jugador professional. «Es comença amb la Tecnificació i el Cespiva tot encarat al món professional, i és un pas molt important. Des que vaig començar jo en Cespiva han eixit molts jugadors, també de raspall, i això és perquè tot el trajecte de Tecnificació serà perquè es fan be les coses», va manifestar el jugador. «Si estàs allà és perquè t’agrada, perquè tens un somni de ser professional, i crec que és una bona oportunitat que s’ha d’aprofitar-la ara2, va dir Marc, que anima als joves a lluitar pel que volen.

Sis anys de col.laboració

El suport de la Fundación Trinidad Alfonso a la Federació de Pilota Valenciana va encetar-se en 2017, quan el programa «Pilota a l’Escola» va rebre un dels premis del programa ‘Empren Esport’ iniciativa impulsada per la pròpia Fundación. Un any després, es va acordar l’ajuda a l’àrea de Tecnificació, que la Fundación Trinidad Alfonso atorga, d’una banda, per a reforçar l’àmbit masculí, i d’altra, per a impulsar i consolidar la tecnificació femenina.

Segons el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, «després d’un període molt difícil de pandèmia, tornem a estar ací en unes circumstàncies més o menys normals, amb una representació molt més àmplia que l’any passat dels xics i les xiques que participen als programes de Tecnificació de pilota valenciana. L’aliança de la Federació de Pilota Valenciana amb la Fundación Trinidad Alfonso és ferma i productiva, i així ho demostren els xics que apleguen al professionalisme, les jugadores de l’elit femenina que han donat el primer pas també cap a la professionalització, o l’exemple molt recent de la selecció valenciana, que es va proclamar la millor selecció del continent a l’últim Europeu Jove amb jugadors i jugadores integrants dels programes de formació de la Federació i que va comptar també amb el suport de la Fundación Trinidad Alfonso».

Per la seua banda, Carles Baixauli, representant de la Fundación Trinidad Alfonso, va destacar que una entitat tan entregada en el impuls i el suport a l’esport valencià, «ha de recolzar també el nostre esport autòcton, que, a més de contribuir a vertebrar tot el nostre territori, simbolitza a la perfecció els eixos que el nostre President, Juan Roig, vol per a la Fundació: esport, esforç i arrels. Ja portem cinc anys reforçant la base de la pilota. Intentem aportar la nostra contribució per a que els joves de la Comunitat Valenciana trien la pilota com el seu esport de referència i no, altres modalitats més mediàtiques» indicà Baixauli, qui va afegir: «A més, estem molt contents perquè, cada any que passa, este programa creix. En 2018, eren 125 joves pilotaris en total i, a més, començava la tecnificació femenina. En 2022, ja estem en 170 beneficiaris, dels quals 35 son xiques. Tots ells i totes elles coordinats per un magnífic cos de tècnics, encapçalat per Alvaro Navarro. Alguns d’estos jugadors i jugadores van ser partíceps dels excel.lents resultats aconseguits per la delegació valenciana en el Campionat d’Europa de joves celebrat l’any passat en Holanda, la qual cosa ens reconforta, i ens fa vore que el nostre suport té sentit i dona els seus fruits. En suma, continuem comptant amb la pilota valenciana per a seguir convertint la Comunitat Valenciana en la Comunitat de l’Esport».