Cerca de 4.000 corredores participaron ayer en la segunda prueba del Circuito de Carreras Populares de València 2022, la 7ª Carrera Never Stop Running «Nunca te rindas» que transcurrió por los barrios de la Creu del Grau, Penya-roja y el Grau. Desde las 9 de la mañana los ‘runners’ inundaron el distrito de Camins al Grau y Poblats Marítims para recorrer los 5.000 metros del recorrido. Y quince minutos después se dio la salida de la Marcha a Pie. Esta segunda cita del calendario del 17º Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de València está organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con el C.D. Never Stop Running. n la categoría femenina, la más rápida fue Noelia Juan Pastor, del Serrano Club Atletismo, con un tiempo de 16:32, seguida de Sheila Simao Vale del Delta Valencia CA, con 17:26, y de Hue Nguyen Le de CAPOL con 18:07. Y en la masculina, el mejor fue Alberto López Barceló, del Serrano Club Atletismo, que se disputó la victoria en una llegada de foto-finish con su compañero de club José Ignacio Giménez Pérez, ambos con el mismo crono, 14:47, seguidos de Jorge Peris Venancio del club The Kenyan Urban Way, con 15:02. Por equipos, el mejor fue CA Serrano, que antes de la carrera rindió homenaje a su fundador, Blas Serrano, que falleció la semana pasada. La tercera cita del Circuito, la Volta a Peu Runners Ciutat de València, con parte del recorrido por la arena de la playa, tendrá lugar el 27 de marzo.

carrera ‘nunca te rindas’. 1 Homenaje del CA Serrano a su fundador Blas Serrano F 2 Salida de la prueba absoluta F 3 Alegría de unas corredoras F