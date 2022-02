Tras cuatro meses de lesión y aunque no quería presionarse, al final estará en Granada... .

El objetivo era ese, que una vez volviera, recuperar sensaciones y encontrarme mejor cada día. He llegado a la Copa para poder ayudar al equipo y es lo único en lo que pienso. Espero dar el máximo el tiempo que esté en la pista.

¿Cuál ha sido el peor momento de su recuperación?.

El tiempo de incertidumbre en el que no sabíamos muy bien cuánto tiempo iba a ser, eso para un lesionado es lo peor. Cuando te lesionas y te dicen lo que tienes, te centras en eso, pero cuando hay dudas y no sabes cuándo vas a poder volver, estás en la pista y ves que las sensaciones no son buenas, eso es lo más duro.

Con su regreso, Peñarroya recupera a los 12 jugadores en un momento clave de la temporada. ¿Ayuda ello a tener más opciones de ganar un título?.

Sí, nos hemos encontrado justo antes de la Copa siendo doce, es una situación nueva y tenemos que aprender a aprovechar eso. Como se ha visto, los doce podemos ser importantes en este equipo. Cuando ha habido ausencias, ha habido jugadores que han crecido, que es lo bueno dentro de lo malo de tener bajas. Ahora tenemos que aprender a aportar todos, que unos días jueguen más unos y otros, más otros.

Uno de los que más ha crecido es Josep Puerto y de hecho ha llegado su convocatoria con la selección. ¿Cómo valora su temporada y la llamada de Scariolo?

Estoy muy contento por él, se lo ha merecido y no solo por el trabajo de este año. Yo no lo conocía personalmente o del día a día pero siempre me han hablado muy bien de él, es un chico que lo que ha conseguido es porque se lo ha trabajado, nadie le ha regalado nada, cuando tiene minutos los aprovecha y está siendo importante en el equipo, sobre todo a principio de temporada. Ojalá esta convocatoria sea la primera de muchos y que no se conforme, que siga creciendo.

Una derrota nunca viene bien, pero quizá la del Breogán pueda ayudar si sirve como aviso para la Copa, sobre todo en un primer partido en el que todo el mundo os da por favoritos…

Sí, es erróneo tener ese pensamiento y más contra un equipo como el UCAM Murcia que es muy parecido al Breogán, no tienen nada que perder, son muy agresivos, juegan muy duro y eso les hace doblemente difíciles.

Llegan con poco rodaje y tras pasar por un brote de Covid….

Sí, pero igual por eso mismo llegan más motivados incluso y quieren demostrar que aunque hayan tenido bajas, son un equipo difícil. No tienen nada que perder porque nos dan favoritos.

¿Da más confianza llegar a la Copa sabiendo que este año ya han sido capaces de ganar al Barcelona y al Real Madrid?

Sí, la temporada está siendo buena, el resto de equipos han visto que podemos ganar a cualquiera, ahora depende de nosotros, en esos partidos se ha jugado muy bien y es el nivel que tenemos que marcarnos en cada partido para ganar a los favoritos, pero también a cualquier otro.

¿Qué experiencias recuerda de la Copa antes de dejar el Valencia Basket?

La primera experiencia me llegó con 17 años, no pude jugar ningún partido, pero ya me hice una idea de lo especial que es esa competición. Era junior y llegamos a la final, aunque la perdimos, fue algo diferente, que no se vive en ningún otro momento. Cuando la he podido ganar después, la disfrutas mucho.

Desde 1998 no gana el Valencia la Copa, ¿qué supondría volver a ganarla en su regreso, y más como valenciano?.

Sería una felicidad muy grande para, volví al Valencia BC y quiero estar aquí para pelear por títulos, no por estar en casa. El equipo y el club están haciendo lo posible para eso. Vamos pensando que en tres días podemos ganar un título.