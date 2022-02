Arriben les finals en Primera i Segona en el 7è Campionat Individual de frontó 4 i mig. La cita serà a Almussafes, el dissabte, a partir de les 16:30h amb la final de Segona, mentre que la de Primera serà a les 17:30h.

En Primera, els dos millors jugadors de la categoria han estat Adrián de Quart de Poblet i Gaizka del CPV Parcent. Els dos han demostrat en cada jornada que eren els favorits al títol, i per això són els justos finalistes. Ara bé, la cita és importantíssima per als dos jugadors, ja que cap d’ells ha guanyat mai aquesta competició.

La primera final del dissabte serà la de Segona categoria. A les 16:30h, Juanvi del CPV Quart de Poblet i Pepe del CPV Almussafes es veuran les cares. Juanvi és l’actual campió, ja que es va imposar l’any passat contra Christian, també de Quart de Poblet.

El mateix dissabte, però a les 18:45 i també a Almussafes tindrà lloc la primera semifinal de Tercera, entre Edu del CPV Godella i Xime del CPV Massalfassar. Ja en la jornada de diumenge es jugarà la segona semifinal de Tercera, entre Lluís del CPV Godella i Poveda del CPV Castelloner. Aquesta partida serà a les 12:00h, i es jugarà després de les primeres partides del matí, que seran les semifinals de veterans, amb Vicent del CPV Alzira i Vicent del CPV Onda per una part, a les 10:00h, i Ricardo del CPV Onda i José del CPV Moixent, per altra, a les 11:00h.

Ja es coneixen tots els finalistes de Primera i Segona d’entre setmana de l’Autonòmic - Trofeu Diputació de València de frontó de 4 i mig. En Primera, es jugaran el títol Miravalles del CPV Alzira i Albert del CPV Tavernes Blanques. En Segona, Benja del CPV Tavernes Blanques jugaran contra Vidal del CPV Vinalesa.