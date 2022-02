Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, explicó tras caer eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey por el UCAM Murcia (83-86) que la derrota es «un palo duro» y admitió que llegó porque su equipo hizo «muchas cosas mal» y pagó muy cara su mala primera mitad, en la que fue arrollado por su rival.

«Es un día complicado para nosotros y un palo duro pero hemos hecho muchas cosas mal y seguramente ellos han merecido la victoria», dijo en rueda de prensa el técnico taronja, que se va de Granada «con malas sensaciones» sobre todo tras unos pésimos dos primeros cuartos «que han condicionado mucho el resto del partido».

Señaló que sus jugadores empezaron el choque «mal» y con un desacierto que les hizo entrar en un estado anímico de decepción al que todavía no se habían enfrentado esta temporada. «Llegábamos muy tarde en defensa y les dejábamos jugar a placer, por lo que tuvimos suerte de llegar al descanso», resumió. «Hemos hablado -continuó Peñarroya- y en la segunda parte en cinco minutos de mucho ritmo hemos tenido todo el acierto que no habíamos tenido y nos ponemos en el partido, pero tuvimos varios momentos para romper el choque y siempre nos pasaba algo, perdidas, tiros libres fallados en momentos importantes... y al final es un cara o cruz en el que cual no ha tocado perder».

Rivero: «Primera parte mala»

Jasiel Rivero dijo que su equipo jugó «una primera mitad muy mala» en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que perdió este viernes ante el UCAM Murcia (83-86). «No esperábamos esto. Tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante. Hicimos una primera mitad muy mala, en la segunda pudimos remontar, pero no nos dio», comentó Rivero en zona mixta. El cubano fue autocrítico y apuntó que hubo «una defensa muy mala» por su parte «en algunas acciones» y que es «un aspecto» que tiene que «mejorar». «Teníamos muchas ganas de hacerlo bien y nos vamos fastidiados», sentenció.