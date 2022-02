La plantilla del Valencia Basket regresó ayer de Granada por carretera tras un decepcionante papel en la Copa del Rey, donde el conjunto de Joan Peñarroya fue eliminado a las primeras de cambio por un equipo, el UCAM Murcia, que apenas había podido entrenarse en grupo los días previos al tener a varios jugadores y su entrenador, Sito Alonso, afectados por la Covid-19.

El técnico ‘taronja’ no puso ningún tipo de excusa: «Es un palo duro, hemos hecho muchas cosas mal y no merecimos ganar en muchas fases del partido». A la tristeza de la inesperada caída en los cuartos de final, se añade ahora la frustración de no poder trabajar en grupo durante más de una semana a causa del éxodo de 11 internacionales que va a sufrir el club en la segunda ventana FIBA de partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2023. «Ya veremos cómo nos recuperamos, ahora se van 11 jugadores por todo el mundo, veremos cómo llegan en diez días. Intentaremos que perder hoy nos sirva de cara al futuro, ya tendremos tiempo de pensar en lo que viene. Estoy seguro de que el equipo no se va a desmoronar. Cuando se gana hay momentos de disfrute, pero ahora es tiempo de digerir esta derrota», dijo el viernes Peñarroya.

Si en la primera ventana FIBA el cuerpo técnico se quedó solo con Josep Puerto -internacional de nuevo cuño-, ahora deberá repetir experiencia de entrenamientos individuales únicamente con Víctor Claver. El ex NBA, recién recuperado de la lesión en el pie, será el único que se quede en València.

En principio, 11 de los 12 profesionales de la plantilla tendrán solo unas horas de desconexión en casa este domingo antes de volar para concentrarse el lunes con sus selecciones. Los españoles Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla y Josep Puerto, el montenegrino Bojan Dubljevic, el francés Louis Labeyrie, el belga Sam Van Rossom, el normacedonio Nenad Dimitrijevic y los eslovenos Klemen Prepelic y Mike Tobey han sido citados ya oficialmente por las federaciones de sus países. Además, en el club se esperaba que, a lo largo del fin de semana, llegaran las citaciones de Martin Hermannsson con Islandia y Jasiel Rivero con Cuba. Entre las novedades, aparte del estreno de Puerto, destaca el regreso de Dubljevic con Montenegro tras perderse en noviembre la primera ventana por lesión. Su seleccionador, Bosko Radovic, celebra la vuelta de Dubi como «un gran refuerzo».

A partir del 1 de marzo el Valencia BC dispondrá de apenas cuatro días para preparar el duelo del sábado 5 en La Fonteta ante el Barça, rival que al jugar la Euroliga evita la pérdida de internacionales.