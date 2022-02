El Kun Agüero ha aprovechado su última entrevista para explicar los motivos que le llevaron a abandonar el fútbol profesional. El jugador aseguró que el origen de su decisión se debe a una arritmia en el corazón detectada hace poco. El argentino explica que ni él ni su equipo médico tiene claro todavía el origen de este problema cardíaco que finalmente ha acabado con su retirada del fútbol profesional y ha querido dejar claro que la lesión en el corazón podría ser, en realidad, una secuela del covid.

"Lo del corazón fue muy rápido y de golpe. Yo voy a seguir investigando para saber la verdad de qué es lo que me pasó, porque estaba bien físicamente. Está la incógnita de si fue por el Covid. Algo seguro que fue, porque estaba muy bien y de un mes al otro empecé a sentir síntomas raros, que no había tenido nunca. Algo raro pasó", declaró Agüero, que también apuntó que él ya tenía bastante aceptado que su retirada del fútbol estaba cerca, en concreto en 4 años, pero no se imaginaba que fuera por este motivo y tan pronto.

"Ya lo estaba procesando. Por mi edad, sabía que me quedaban pocos años, pero no así. Lo primero que hablé con el Barsa era que me den lo que ellos estaban dispuestos a pagarme y se arregló muy fácil y rápido. Ya no me importaba la plata por lo que había hecho en el Atlético de Madrid y el City. Era para poder llegar bien al Mundial, claramente. Además de jugar en el Barsa y con Leo", dijo el Kun.

El argentino añadió que le da miedo volver a jugar al fútbol, además informó que el médico que lo trató en Barcelona le dijo que era un afortunado porque "tranquilamente me podría haber agarrado un infarto".

El ex delantero apuntó que el mes que viene tiene un control más para seguir con la investigación de la causa de esta arritmia, él afirmó que quiere saber la verdad de su problema.

En relación a su conexión con el mundo futbolístico disparó que no quiere mirar nada, ni siquiera las noticias relacionadas con este deporte. Finalmente, concluyó: “No es que me da igual la vida, sino que me concentro en lo que más me gusta, prefiero enfocarme en mí, en la familia y los amigos”.