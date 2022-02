Ayer tarde, la Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció la lista de los 12 elegidos por Sergio Scariolo para el partido de esta noche frente a Ucrania (20:45 h, Teledeporte). Josep Puerto fue uno de los cuatro descartes del seleccionador, razón por la que el debut oficial de un valenciano con España, más de 12 años después de lo que hiciera Víctor Claver en el Eurobasket 2009, debe esperar a una próxima ocasión. El partido en Córdoba, sin embargo, no perderá el color ‘taronja’ que aportarán Jaime Pradilla y Xabi López-Arostegui en esta tercera jornada de la clasificación para el Mundial 2023. Junto a Lenovo Tenerife, Baxi Manresa y Unicaja Málaga, el Valencia Basket es uno de los cuatro equipos ACB con dos hombres en el ‘roster’ de Selección.

Josep Puerto, mientras tanto, regresará el viernes a casa satisfecho por el crecimiento experimentado en el presente curso, ratificado con la convocatoria de Scariolo, y decidido a seguir llamando a la puerta de España. Durante cuatro días el medallista de plata con las selecciones nacionales U18 y U20 en los Europeos de 2017 y 2019, ha aprendido de su primera convivencia con la Absoluta. «Llegar aquí es el sueño de cualquier niño cuando empieza. Es verdad todo lo que se dice del compañerismo y el buen rollo en ‘La Familia’, estoy muy contento y quiero seguir disfrutando. Siento orgullo de vestir esta camiseta y de intentar aprovechar la experiencia al máximo posible, sobre todo, disfrutando», dijo el alero de 2 metros.

Además del ‘3’ de Almussafes, los otros jugadores que no se vestirán esta noche son Miquel Salvó (Gran Canaria), Francis Alonso y Rubén Guerrero (Unicaja), este último tras sufrir el lunes un esguince de tobillo. Scariolo valoró en las horas previas el trabajo de los 16 citados. «Todo ha ido muy bien. La actitud del equipo ha sido muy buena, con un nivel muy parejo de forma y preparación de los jugadores, así que no ha sido fácil decidir los que no jugarán, perfectamente habrían podido estar», aseguró en alusión a Puerto, Salvó y Alonso. «La baja de Guerrero ha influido en los descartes porque nos hemos quedado con solo dos ‘cincos’ puros. Sobre todo, porque Rubén estaba muy bien con su club y lo poco que pudo entrenarse con nosotros lo hizo muy bien», comentó antes de añadir que hoy espera «una versión competitiva del equipo».

Para España, esta será una ventana FIBA atípica, ya que solo disputará un partido tras el aplazamiento del encuentro contra Ucrania que estaba programado en Kiev para el domingo 27. La FIBA decidió posponer el choque «a causa de la inseguridad de la actual situación internacional» en el este de Europa. Un aplazamiento hasta la tercera ventana FIBA, prevista para inicios de julio, que ha limitado la opción de estrenarse esta semana con la camiseta roja a Josep Puerto, o de que el Valencia BC volviese a disfrutar de su tope de tres jugadores jugando con España desde que en 2017 San Emeterio, Vives y Sastre lo hicieron en el Eurobasket.

Dimitrijevic descansará hoy

Los 11 internacionales ‘taronja’ están en perfecto estado. Hoy también entran en acción Bojan Dubljevic, con Montenegro en Hungría, Louis Labeyrie en el Francia-Portugal, Hermannsson con Islandia ante Italia y, de madrugada, Jasiel Rivero en el Cuba-México (01:00 h). Nenad Dimitrijevic descansará en el Georgia-Macedonia del Norte, tras consensuarlo con el seleccionador.