Arriben les finals del VII Circuit sub 18 de raspall femení

Les finals del VII circuit sub 18 de raspall femení del programa de Tecnificació femenina Trofeu Fundación Trinidad Alfonso es disputaran hui al trinquet de la Universitat Politècnica de València a partir de les 17h. En primer lloc es disputarà la partida pel tercer i quart lloc entre els equips de Julica CPV Xeraco, Claudia CPV Alqueria de la Comtessa i Marta CPV Meliana i l’equip de Clara CPV Borbotó, Andrea CPV Alqueria d’Asnar i Lucia CPV Sueca. Els dos equips varen fer una gran partida de semifinals però no varen poder endur-se finalment el premi d’arribar a la final, pel que voldran rescabalar-se i aconseguir entrar al pòdium de la competició.

A continuació arribarà el torn de la gran final entre els dos equips que més regularitat han mostrar al llarg del campionat, com així ho demostra la classificació de la fase regular.

L’equip d’Ivet CPV Sueca, Isabel CPV Rafelbunyol i Sandra CPV Bicorp arriba després d’haver guanyat totes les partides del campionat i tractaran de tancar un campionat perfecte per tal d’aconseguir aquest prestigiós trofeu. Però les seues rivals, Paula CPV Beniparrell, Angela CPV Faura i Susanna CPV Rafelbunyol no li ho ficaran gens fàcil. Aquest trio soles ha perdut al llarg del campionat contra les que seran les seues rivals en la final en una partida que va estar molt renyida, ara voldran buscar la revenja per tal de proclamar-se campiones.

Després de les finals tindrà lloc a la casa de l’alumne de la Universitat politècnica una taula redona en la que es parlarà sobre el tema ‘dona i pilota camí a l’excel.lència’, a més es presentarà una exposició organitzada per Esti Taboada anomenada ‘Dona pilotari’.