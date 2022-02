La 38 Lliga de Llargues Trofeu Diputació d’Alacant donà el passat cap de setmana el tret d’eixida amb la celebració de la primera jornada. A la màxima categoria, tant el campió com el subcampió, Parcent A i Sella, s’estrenaren amb victòria i comanden la classificació en companyia de Murla.

L’equip A de Parcent començà a defendre títol a Benimagrell, on s’imposà per un clar 2-10. El mateix resultat va aconseguir Sella, flamant campió de la Copa Generalitat, al seu carrer, davant Top Recambios Castells, amb la qual cosa els protagonistes de la final de 2021 encapçalen la taula. També amb 3 punts es situa Murla, que va eixir triomfant de la seua visita a Tibi per 3-10. A l’altra partida del grup, Parcent B també s’apuntà el triomf en imposar-se a Benidorm per 10-7 i suma 2 punts, per 1 dels benidormers. Este cap de setmana es disputa la segona jornada amb partides a Murla, Castells, Benidorm i Parcent.