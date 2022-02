Jorge Ureña en heptatlón, José Emilio Bellido en triple y Fátima Diame y Eusebio Cáceres en longitud, lograron sendas medallas de oro en la segunda jornada del Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta que se celebra desde el viernes y hasta hoy domingo en Ourense. Cuatro oros a los que se sumaban dos platas a cargo de Jorge Dávila, que acompañaba a Ureña en el podio de heptatlón y Evelyn Yankey, atleta afincada en València y que entrena a las órdenes de Rafa Blanquer que finalizaba segunda en longitud por detrás de su referente, Fátima Diame.

Diame lograba su quinto título de campeona de España (el cuarto consecutivo) y Eusebio Cáceres sumaba su séptima corona. Pese a ello, ni la reina ni el rey de la longitud acabaron contentos ayer. Fátima se llevó el oro con un discreto mejor salto de 6,47, lejos de su marca personal (6,64) y sin lograr la mínima para el Mundial de Belgrado que se disputa en marzo y que, al margen de metales, era su máximo objetivo en Ourense. «Me voy descontenta porque no refleja cómo estoy y cómo estoy entrenando», reconocía la valenciana que este año ha dejado València y su entrenador de toda la vida, Rafa Blanquer «al que siempre estaré muy agradecida», para integrarse en el grupo de elite que dirige Iván Pedroso en Guadalajara.

Fátima Diame no se rinde y buscará el próximo miércoles en el Miting de Madrid, esa mínima mundialista que se le ha resistido hasta ahora: «en Madrid iré a por todas». Tampoco acabó contento Eusebio Cáceres con el 7,97 que le dio el oro. De nuevo no fue capaz de superar la barrera de los 8 metros y se quedaba muy lejos de los 8,22 que deberá acreditar para ir a Belgrado. El alicantino se quejó del horario de la prueba: «no entiendo es que se haga una final de una prueba explosiva como la longitud a las 10:30 h. de la mañana». Jorge Ureña lograba un doble objetivo: llevarse el oro y completar su primer heptatlón de la temporada, algo que no había podido hacer debido a una engorrosa lesión en el pie: «Me cabrea, no sé que pasa, el pie se me hincha y se me deshincha, llevo así desde el verano pasado», explicaba Ureña que el viernes acababa con dolores y que ayer sí pudo competir.

El de Onil, como le viene ocurriendo con esta lesión desde que empezó, se levantó sin dolor. Hizo unas buenas vallas (ganó con 7.95, su mejor tiempo de la temporada), mejoró su marca personal en la pértiga (5,05) y arrasó en el 1.000 (2:43.83).

Ureña lamentó perderse el Mundial «No he logrado el objetivo de llegar al Mundial pero ahora ya pienso en el aire libre». La plata en el heptatlón se la llevaba Jorge Dávila que venía de ganar el Nacional sub’23 mientras en longitud, la pupila de Rafa Blanquer Evelyn Yankey que se llevaba la plata a sus 18 años. La valenciana llegó al Expourense y en su primer salto hizo 6,20, mejor marca personal y quinta mejor española sub20 de todos los tiempos.

En triple, el veterano del Playas de Castellón José Emilio Bellido aprovechaba la ausencia por lesión de Pablo Torrijos para llevarse su primer oro con un salto de 16,15. Después de 15 medallas (7 platas y 8 bronces), por fin llegaba el ansiado primer oro para el de Benicàssim.