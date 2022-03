Ivet, Isabel i Sandra es fan amb el Circuit Sub-18 FTA de Raspall

El VII Circuit Sub-18 de Raspall Femení Trofeu Fundación Trinidad Alfonso coronà el passat divendres a les campiones de l’any 2022. L’equip format per Ivet CPV Sueca, Isabel CPV Rafelbunyol i Sandra CPV Bicorp s’adjudicà la final celebrada al Trinquet ‘El Genovés’ de la Universitat Politècnica de València davant el trio format per Paula CPV Beniparrell, Ángela CPV Faura i Susanna CPV Rafelbunyol per 25-10 i baix la mirada de nombrós públic i de les càmeres en directe de Proximia TV, en una jornada inclosa en els actes de la VI edició del ‘Va de Dona’.

El conjunt d’Ivet, Isabel i Sandra ha sigut el clar dominador de la competició de principi a fi. Completà la fase regular amb victòries davant els cinc equips rivals i a semifinals també s’imposà amb autoritat. A la final, tot i el marcador final, el trio roig hagué de treballar de valent. Tant Paula com una Ángela molt combativa -campiona l’any passat- i Susanna -finalista per segon any consecutiu- fins arribar a la partida decisiva només havien cedit en el duel de la lligueta contra les campiones. D’aquestes, les campiones, Isabel -germana de Susanna- col·lecciona el seu segon títol, en aquest cas amb Ivet i Sandra, les tres màxims exponents d’una competició que ha oferit partides molt vistoses i renyides i que parla del creixent nivell de les dones en el raspall i la pilota. A la final pel tercer i quart lloc també es va ratificar l’ordre classificatori de la fase regular. L’equip de Júlia CPV Xeraco, Claudia CPV Alqueria de la Comtessa i Marta CPV Meliana va superar al trio format per Clara CPV Borbotó, Andrea CPV Alqueria d’Asnar i Lucía CPV Sueca per 25-5. Les protagonistes estigueren acompanyades al lliurament de trofeus pel president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, així com les vicepresidentes d’Escoles, Mamen Santarrufina, i d’Internacional, Elvira López.