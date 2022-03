El Circuit sub-23 d’escala i corda - Trofeu Fundación Trinidad Alfonso acabava ahir al trinquet Salvador Sagols de Vila-Real la seua primera jornada, de les cinc que està composta la fase regular. La partida d’ahir al trinquet de La Plana enfrontava les formacions de Diego (CPV Onda) i Morret (CPV Massamagrell) i la d’Adrián (CPV Massamagrell), Àlex Alandes (Baronia) i Àlvaro Mañas (CPV Vila-Real). Va estar una gran partida, amb remuntada inclosa, ja que la parella anava per baix amb un resultat de 45 a 55, i amb val i 15 en contra, i així i tot, aconseguia capgirar el marcador per sumar els seus dos primers punts en aquesta competició. Per la seua banda, el trio perdedor, va donar una molt bona imatge, i de segur que aconseguirà prompte la seua primera victòria.

Aquesta jornada donava inici el passat dilluns al trinquet Miguel Canya de La Pobla de Vallbona, en este cas, enfrontava al trio de Carlos Donat (CPV Marquesat), Rubén Sanz (CPV Moixent) -substitut de Guillem Palau- i Óscar (CPV Pobla Vallbona) davant la parella de Mario (CPV Riba-Roja) i Efren (CPV El Puig). Un bon envit també, que va acabar amb victòria per a la parella, en este cas, per 60 a 50. Es tanca per tant, esta primera jornada amb dos partides trepidants, resoltes per la mínima, i que deixa com a líder a les dos parelles empatades a dos punts. Cal remarcar que encara no ha debutat en la competició la formació de Vicent (CPV Vinalesa), Javier (CPV Montserrat) i Muedra (CPV Massamagrell).