Si diumenge passat Sueca va acollir les finals femenines, este diumenge arriba el torn d’Alzira i les finals masculines del Campionat Individual de Raspall Trofeu Generalitat Valenciana. El trinquet alzireny rep durant tot el dia als 14 candidats a fer-se amb el títol de cadascuna de les set categories, cinc dels quals pertanyen al club local, començant pel mateix campió de la màxima categoria.

Ramón vol més. El tricampió, que va alçar el seu últim títol fa escassament dos mesos, buscarà el seu quart campionat consecutiu, amb el qual igualaria a Jorge Perales, davant un nou rival. Si al 2019 va ser Perales la seua ‘víctima’ -al trinquet de l’Alqueria d’Asnar-, al 2020 es va imposar a Jaume -ja a Alzira- i al 2021 superà a Eliseu, enguany el de Sumacàrcer s’haurà d’enfrontar a Borja del CPV Bicorp.

El de Navarrés arriba carregat de confiança després d’eliminar a semifinals a Pau CPV Gavarda. Tant Borja com Ramón, que ha deixat fora a Roberto Feo CPV El Dauet la Llosa de Ranes, finalitzaren la fase regular com a segons de grup, però s’han plantat en una final a la qual el factor canxa pot resultar a priori més beneficiós per al del CPV Alzira.

En Segona categoria jugaran Perales CPV Genovés com Enrique CPV Alzira. En Tercera categoria Edu CPV Alzira es veurà les cares amb Javi CPV Polinyà de Xúquer. En Quarta A jugaran Jordi CPV Alqueria d’Asnar i Blai CPV Valldigna. En Quarta B jugaran Miquel CPV Rafelbunyol i a Vicent CPV Valldigna. En Quarta C jugaran Eduardo Alpuente i Óscar, companys del CPV Alzira. En Veterans jugaran Fede de Lanzadera Montserrat, i Gustavo CPV Favara.