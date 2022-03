A pesar de que la «buena mentalidad del equipo», Peñarroya no esconde el malestar por los daños colaterales que ha dejado la segunda Ventana FIBA. La lesión de Van Rossom, «como mínimo», para dos meses y la «seria duda» para esta tarde de otro de los bases, Martin Hermannsson. «Que cómo llega el equipo... el equipo llega, lo dejaremos así. Martin no se ha entrenado y hasta última hora no sabremos si podrá jugar. Jasiel llegó el jueves y tenemos otros con problemas... Estos son los regalos de las fantásticas Ventas FIBA. A nosotros, que tenemos la suerte de contar con buenos jugadores y somos gente espléndida y regalamos a todos por todo el mundo, nos toca sufrirlo en un momento de la temporada muy complicado», ironizó el técnico sobre los inconvenientes que se derivan de la cesión de tantos internacionales.