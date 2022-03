La 6a edició dels actes per a promocionar i visibilitzar el protagonisme de les dones a la pilota omplin el centre de València de partides i tallers.

La vesprada-nit, que comptà amb la visita de les Falleres Majors de València, es tancà amb el lliurament dels Premis Va de Dona 2022, a Isabel García i Mamen Santarrufina.

El centre de València tornà a vibrar sota el crit: «Va de Dona!». Centenars de xiques i xiquetes de totes les edats i punts de la Comunitat s’acostaren el passat divendres a l’epicentre dels actes, la Plaça de Manises, per a gaudir d’una vesprada amb la dona i la pilota com a protagonistes, amb partides de raspall, stands per als tallers d’elaboració de guants, així com els d’artesans de material relacionat amb la pilota.

La cita comptà amb la presència de les Falleres Majors de València, Carmen Martín i Nerea López. Fins la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, es van interessar per l’iniciativa després de la seua reunió mantinguda al Palau presidencial.

El moment àlgid arribà amb el lliurament dels Premis Va de Dona 2022. Enguany, les distingides van ser Isabel García Sánchez, diputada d’Igualtat, Joventut i Esports durant els anys 2015 al 2019 i una de les impulsores del Va de Dona, i Mamen Santarrufina, per la seua trajectòria al club de Meliana com a jugadora i com a entrenadora. El lliurament dels premis va rebre el suport del Director Territorial de Presidencia de la Generalitat, Francisco Molina; el director general de l’Esport, Josep Miquel Moya; i el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana.

La gran foto de família de totes les assistents i la música en directe de la DJ alzirenya Innmir tancaren una vetlada de festa, reivindicació i esport en femení. Un any més, Va de Dona!