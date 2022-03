Suele decirse que el ajedrez, el llamado «poder blando», en la Unión Soviética tenía ministerio propio. Y a juzgar por la importancia que le otorgaron figuras como Nikolai Krilenko, comandante Supremo del Ejército Soviético de Lenin, no parece una afirmación exagerada: «El ajedrez es una herramienta política. Un arma científica en la batalla del frente cultural. Hay que llevar el ajedrez a las masas». El propio Lenin que calificó «el ajedrez como una gimnasia mental», dejó partidas históricas como la que jugó con Gorkin. La revolución bolchevique llenó de tableros de ajedrez la nación soviética.

Siguiendo la tradición, Stalin, que también pasó tiempo ante el tablero en el club de Kazán, reafirmó la utilidad del ajedrez para expandir, más allá de sus fronteras, la superioridad intelectual rusa. De hecho, los ajedrecistas fueron los primeros atletas soviéticos a los que Stalin permitió participar en torneos internacionales a mediados de la década de 1930. Y desde 1948, año en que la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) organiza el Mundial, hasta 1999 todos los campeones salieron de la ‘escuela soviética’ (o su sucesora, la rusa), salvo el estadounidense Bobby Fischer, campeón ente 1972 y 1975, tras ganar a Boris Spassky en el histórico duelo en plena Guerra Fría.

Se conoce por ‘escuela soviética’ al heterogéneo grupo de ajedrecistas surgidos tras la II Guerra Mundial a la sombra del legendario Mikhail Botvinnik, su fundador. Heredaron de Alekhine y Chigorin el dinamismo y la agresividad, y entre sus miembros destacados aparecen los campeones del mundo Vassily Smyslov, Mijaíl Tal, Tigran Petrosian, Boris Spassky, Anatoly Karpov y Garry Kasparov.

Putin ha querido seguir los pasos de Lenin y Stalin con el ajedrez. La FIDE está dirigida por un ruso, Arkady Dvorkovich, que fue viceprimer ministro de Medvedev y contó con el respaldo de Putin para acceder al cargo.

El despotismo de Putin ha encontrado oposición en el mundo del ajedrez. En 2015, después de que invadiese Crimea, Kasparov publicó el libro Winter Is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped. El ogro de Baku advertía en él del peligro de Putin, algo en lo que insistía hace unos días en redes sociales: «Esta es la serpiente que el mundo libre anidó en su seno, tratando a Putin como un aliado, un igual, mientras difundía su corrupción. Ahora ataca de nuevo, demostrando que no puedes evitar luchar contra el mal. Solo puedes retrasarlo mientras eleva su apuesta. Gloria a Ucrania».

La invasión rusa de Ucrania ha salpicado a los ajedrecistas rusos, que, para sorpresa del Kremlin, se han manifestado abiertamente en contra. El reciente aspirante al título mundial en 2021, Ian Nepomniachtchi no se mordía la lengua al hablar de la invasión: «Ha habido muchos jueves negros en la historia. Pero hoy es más negro que otros». Nikita Vitiugov advertía: «Es imposible de creer. Horror. Rusos y ucranianos son hermanos, no enemigos. Fin a la guerra». Viacheslav Tilicheev ha afirmado que no representará más a la bandera rusa, pidiendo a la FIDE jugar con bandera neutral, y el joven talento Andrei Esipenko, a sus 19 años, afirmaba sobrecogido: «Es terrible darse cuenta de todo lo que está sucediendo. Realmente esperaba una solución pacífica a la situación…».