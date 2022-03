Naiara Pérez (Playas de Castellón) se ha coronado este fin de semana en el Palau Luis Puig como la reina del Campeonato de España sub18. La atleta castellonense se llevó la medalla de oro en 60 metros y salto con pértiga, una combinación que no se había dado nunca, en ninguna categoría, en los Nacionales. Álex López (CA Torrent) también subió dos veces al podio: una como campeón de longitud y otra como subcampeón en triple salto. La Comunitat Valenciana cerró los campeonatos muy por encima de sus expectativas, con un gran balance de catorce medallas: tres de oro, seis de plata y cinco de bronce.

En estas edades es relativamente común que algún atleta, por haberse desarrollado antes o por su talento, domine puntualmente un par de pruebas, pero Naiara Pérez, una pequeña atleta de 16 años, se impuso por su capacidad competitiva. Primero en la pértiga, donde decidió dejar los 3,57, donde llevaba dos nulos y estaba al borde de la eliminación, y pasar a 3,62, una altura que superó a la primera y donde se quedó su rival por la medalla de oro, Cristina López. Ya sin presión, la pupila de Javier Alcácer se relajó y eso le permitió seguir mejorando su marca personal. Naiara llegó a Valencia con 3,45 y superó los 3,62 que le dieron el oro y 3,67, su nuevo tope.

Nueve horas y media después de conquistar la pértiga, estaba en los tacos de salida de la final del 60, otra prueba a la que no llegaba con la mejor marca pero de la que salió campeona (7.56) con media décima de ventaja sobre Laura Martínez. Naiara Pérez, que entrena la velocidad con Tomás Fandiño, también le dio un buen bocado a su marca personal. La atleta del Playas de Castellón venía con 7.67, corrió las semifinales en 7.64 y bajó hasta 7.56 en la final, una carrera en la que su compañera Ariadna Montalbán fue tercera (7.64, nueva marca personal).

El tercer título llegó en la última ronda de saltos de la longitud, en la que Álex López (CA Torrent) se fue hasta 7,19, mejorando su plusmarca en dieciocho centímetros. Segundo fue Ángel Negre con un salto de 6,82, el mejor de siempre.

López, que entrena con Miguel Ángel Villalba y que es sub18 de primer año, estuvo muy cerca de lograr el doblete al día siguiente cuando se fue hasta 14,50 en el último intento. El valenciano se colocó primero, pero en el último salto de la final Carlos Dorado voló hasta los 14,69 y le arrebató el oro. En esa misma última ronda, Jeremy Fernández (Elche Decatlón) subió hasta el tercer puesto con su primer salto por encima de los catorce metros (14,13).

Arnau Llorens (Playas de Castellón) se llevó otra plata en lanzamiento de peso (16,05), aunque salió decepcionado porque era el claro aspirante al título. “Creía que hoy podía estar cerca de los 17 metros, pero no me he sentido competitivo”, declaró el discípulo de Toni Simarro, que vio cómo otra de sus atletas, Precious Umukoro (Playas de Castellón), lograba una mejora deslumbrante que le valió la medalla de plata. Umukoro, de quince años, llegó al Luis Puig con una marca de 12,81 y salió con un registro de 14,42, creció 1,61 metros en un solo concurso. La atleta castellonense también se llevó la medalla de bronce en triple salto (12,30, marca personal).

Algunas de las sorpresas se produjeron el domingo. El alicantino Daniel Jarabo (Playas de Castellón), una atleta que entrena con Dani Andújar, quedó segundo en 400 (50.10, marca personal), y Pau González (Atletisme Xàtiva), que aprovechó su talento en la prueba que hacía hasta ahora, la pértiga, para saltar 4,20 -cuarenta centímetros más que el segundo- y afianzar un segundo puesto que confirmó en el 1.000 para totalizar 4.617 puntos (marca personal). El alicantino Pablo Morales (Playas de Castellón) tampoco llegaba entre los favoritos, pero logró colarse en el podio con un fantástico segundo puesto (1:56.03).

Los otros atletas de la Comunitat que lograron subir al podio fueron Miguel Fonseca (Valencia CA), que se reengancha al atletismo con una medalla de bronce (1,94, marca personal) en salto de altura después de pasarse un año en blanco por una grave lesión de rodilla, y Tarik El Amri (Playas de Castellón), el campeón autonómico de cross que aprovechó el ritmo marcado desde el inicio por Sergio del Barrio para ser tercero bajar de los cuatro minutos por primera vez (3:57.31).