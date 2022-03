La edición de los Jocs Taronja 2022 finalizó ayer tras tres días competiciones en Valencia. Se trata de un torneo deportivo internacional organizado por el Club Deportivo LGTBI+ Samarucs València con el objetivo de visibilizar la diversidad en cuanto a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, luchar contra la LGTBIfobia en el deportey promover la participación de las mujeres en la actividad físico-deportiva.

La organización cuentan con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal y la Concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI del Ajuntament de València y la implicación de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI (que reúne las entidades deportivas LGTB de España y Portugal) hecho que supone una gran oportunidad para aumentar la repercusión de la competición.

Contó con la presencia de más de 800 deportistas de València, de todo el estado y del continente europeo. Las disciplina en las que participaron en esta VIII edición fueron vóley playa, voleibol, natación, futbol-sala, quidditch, remo, esgrima, tenis, taekwondo, running, ajedrez, multideporte y fitness, a las que se añadieron una exhibición de danza y teatro.

Las competiciones se desarrollaron en diversas instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia (Natzaret, Cabanyal, Benimamet, etc.), Benetusser, Alboraya y en el Complejo Deportivo de la Petxina, meeting point para las actividades que acompañaron el evento: acto de inauguración, conferencias sobre LGTBIfobia en el deporte, recogida de pack de bienvenida, etc.

Los Jocs Taronja son la primera competición que tiene lugar en València después de que la ciudad haya sido la ciudad elegida para albergar los Gay Games 2026. Este torneo internacional se realiza desde 1982 y en él compiten alrededor de 15000 deportistas con el objetivo de promover la diversidad y la visibilidad del colectivo LGTBI+ en el deporte.

El Club Deportivo LGTBI+ Samarucs Valencia posee más de 18 años de actividad ininterrumpida y ofrece a todas las personas que lo deseen un entorno deportivo y seguro de no discriminación sea cual sea la orientación sexual, identidad o expresión de género. Esparte activa en varias organizaciones en defensa de los intereses y derechos LGTBI+; miembro fundador de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI, está adherido a la European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) y a la Federation of Gay Games. Desde el año 2021, forma parte del Consell Valencià LGTBI de la Generalitat Valenciana.