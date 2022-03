Esta vesprada continua el Trofeu Fundación Trinidad Alfonso (FTA), en este cas, en la variant d’escala i corda Sub-23 i al trinquet de Pelayo. S’enfronten, a partir de les 16:30 hores les formacions de Carlos Donat, Guillem Palau i Óscar davant el trio d’Adrián, Àlex Alandes i Àlvaro Mañas. L’equip de Carlos queia en la primera jornada però aconseguia un punt en una molt difícil partida, i el mateix li passava a l’equip d’Adrián que aconseguia un punt també.

Demà divendres es tancarà aquesta segona jornada amb l’enfrontament entre la parella de Diego i Morret i l’equip de Vicent de Vinalesa, Javier Campos i Muedra II, formació esta última que s’estrenarà al trinquet de Vilamarxant, ja que va descansar en la primera jornada.

A hores d’ara, les dues parelles del campionat, es dir, Mario i Efren, per una banda i Diego i Morret per altra, són les formacions que encapçalen la classificació, amb dos punts, i sumen un punt els equips de Carlos, Guillem i Óscar i el d’Adrian, Alandes i Álvaro. Sense sumar, perquè encara no ha competit, està el trio de Vicent de Vinalesa, Javier Campos i Muedra.

La pròxima jornada, la tercera, es disputarà els dies 16 i 21 de març.

El Circuit Sub-23 d’escala i corda - Trofeu Fundación Trinidad Alfonso va arrancar al trinquet Salvador Sagols de Vila-Real, amb victòria de Diego (CPV Onda) i Morret (CPV Massamagrell) i al trinquet Miguel Canya de La Pobla de Vallbona, triomf per a Mario (CPV Riba-Roja) i Efren (CPV El Puig), els primers dies de març.