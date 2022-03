La segona jornada del 47 Campionat Autonòmic de galotxa Trofeu El Corte Inglés arriba en un moment peculiar, perquè les finals del Trofeu AON d’escala i corda condicionen un poc els enfrontaments en Primera, tant en carrer com en trinquet.

En Primera carrer, de les tres partides programades només es podrà disputar una durant el cap de setmana. El duel entre Ovocity Marquesat i Lanzadera Montserrat, el dissabte 12 a les 16:00h al carrer de pilota d’Alfarp. Els locals van guanyar els tres punts en el seu primer duel de la competició, mentre que els montserraters encara no han puntuat perquè no van poder disputar la primera jornada. Els duels entre Electrofassar Massalfassar i Mobles Guillén Faura, i Kiwa Quart i Profisco 2000 Borbotó, encara no tenen data de realització.

En trinquet, no es podran disputar cap de les dues partides. El duel entre Caixa Popular Pobla de Vallbona i Les Alcusses Moixent es trasllada al dimarts 15, a les 19:00hores, mentre que enfrontament entre el CPV Algímia d’Alfara i Caixa Popular Manises encara no té data.