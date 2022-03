El Trinquet Eusebio de Sueca serà este cap de setmana testimoni de les finals del 24é Campionat Autonòmic d’escala i corda - Trofeu Aon Diputació de València. Divendres i dissabte de vesprada i diumenge pel matí la capital de la Ribera Baixa albergarà les huit partides que determinaran els campions de 2022.

La competició arrancarà divendres amb les finals de Segona A i Quarta A. Dissabte serà el torn de Tercera B, Primera i Tercera A. La final de Primera, a les 17:15 hores del dissabte 12 de març, serà emesa en directe per À Punt Mèdia. Diumenge es tancarà la sèrie amb les partides de Quarta B, Segona B i Juvenils.

El duel de la màxima categoria enfrontarà als dos protagonistes de l’última final del Campionat Autonòmic - El Corte Inglés de galotxa trinquet. Traverauto Riba-roja i Algímia d’Alfara acabaren la fase regular com a campions de grup i han arribat a la final a costa de Massamagrell i Moixent, respectivament. Serà el segon intent dels dos clubs per fer-se amb el títol, després que els de la Baronia al 2016 i els del Camp de Túria al 2020 acabaren com a subcampions.

La final de Segona categoria estarà monopolitzada per la Pobla de Vallbona: Caixa Popular Pobla Vallbona A - Caixa Popular Pobla Vallbona B (divendres, 18:30h). Delifret-Magber Petrer B i Borbotó A seran els protagonistes de la final de Segona B (diumenge, 11:30h).

Els millors de Tercera A han sigut Lairabas Invers. Faura B i Alzira A (dissabte 19:00h). Castelloner i Albuixech competiran pel títol de Tercera B (dissabte 15:00h).

El campionat de Quarta A serà per a Pelayo o per a Caixa Popular la Pobla de Vallbona C (divendres, 19:45 hores). Llíria B-Carcaixent serà el duel pel títol de Quarta B (diumenge, 10:30 hores).

Per últim, la final Juvenil tindrà com a protagonistes a Eléctrica de Vinalesa i Disid Alfara del Patriarca B (diumenge, 12:30 hores), els dos equips més destacats de la primera fase.