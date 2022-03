Cuando quedan apenas veinte días (el 31 de marzo) para que el Team New Zealand, defensor del título, designe la sede de la 37ª Copa del América de vela, Barcelona ha confirmado su candidatura, con lo que se une a la terna de ciudades aspirantes a albergar el evento junto a Cork (Irlanda), Yeda (Arabia Saudí) y Málaga. Hasta ayer, y después de que Valencia quedase descartada hace días por no contar con la financiación, solo Cork y Yeda parecían candidatas serias, pero en enero de este año, Málaga presentó su candidatura y ahora se ha añadido Barcelona. La capital catalana ya sonó como sede en septiembre de 2021, pero entonces el consistorio barcelonés no siguió adelante. Además, ese mes se decidió aplazar la elección, y ahora, por la situación de la guerra en Ucrania, podría producirse un segundo aplazamiento. La candidatura cuenta con el apoyo de la Generalitat, la Diputación y el Puerto de Barcelona y, si sale elegida, del Gobierno de España.