Després de dues jornades disputades ja en el V Circuit Sub-23 d’escala i corda - Trofeu Fundación Trinidad Alfonso, la parella formada per Diego i Morret és la formació que encapçala la classificació, tot i que alguns dels equips, al ser un grup imparell, soles han disputat una partida.

Els resultats d’aquesta passada jornada, en partides diputades a Pelayo i a Vilamarxant, donaven victòries amb tres punts per a les formacions de Carlos, Guillem i Óscar i per al de Diego i Morret. Els primers guanyaven per 60 a 45 davant Adrián, Àlex Alandes i Àlvaro Mañas, i la parella guanyava per 60 a 30 davant l’equip de Vicent de Vinalesa, Javier Campos i Muedra II.

Aquestos resultats posen l’equip de Diego (CPV Onda) i Morret (CPV Massamagrell) al capdavant, momentàneament, de la classificació general, amb 5 punts. Cal remarcar que els equips de Mario i Efren, i el de Vicent de Vinalesa, Javier Campos i Muedra II, soles han disputat una partida pel moment.

La pròxima jornada, la tercera, anuncia partides en, Vila-Real i en La Pobla de Vallbona. En el cas del trinquet de La Plana, s’anuncia per al dimecres 16 la partida entre Adrián, Àlex Alandes i Àlvaro Mañas davant la parella de Mario i Efren. Pel que a la partida que es celebrarà al ‘Miguel Canya’, el pròxim dilluns 21 de març enfrontarà els trios de Carlos Donat, Guillem i Óscar davant el de Vicent (CPV Vinalesa), Javier (CPV Montserrat) i Muedra II (CPV Massamagrell).