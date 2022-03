El 39 Campionat Autonòmic de Raspall - Trofeu Diputació de València és una de les competicions amb més ‘solera’ del calendari federatiu. El cap de setmana passat va començar amb quatre partides prou igualades amb final feliç per als equips que jugaven a casa. Alzira i Xeraco encapçalen la classificació amb 3 punts, pels 2 de Genovés i La Vall B, que obtingueren victòries més ajustades.

1ª jornada

Per idèntic marcador de 40-25 s’imposaren Family Cash Alzira i Xeraco. Els alzirenys, amb Antonio, Dani i Miravalles, guanyaren al CPV Gavarda de Pau, Guadi i Guillem i són líders, empatats amb Xeraco. Els de la Safor, amb Guillermo i Josep, s’apuntaren el triomf contra La Vall A, nou a la categoria, que jugà amb Raúl, Jordi i Arnau.

També estrenava categoria l’altre equip d’Alcàntera-Càrcer, la Vall B, que va obtindre la victòria per la mínima. Juan Carlos, José Ramón i Andreu sumaren dos punts contra Muro, format per Saúl i Josep, per 40-35. També ajustat va ser el triomf d’El Genovés de Caxu, Joan L. i Joan P., en aquest cas contra Bicoroliva Bicorp, que jugà amb Borja, Mario i Víctor.

Pròxima jornada

El campionat descansa este cap de setmana i tornarà els dies 26-27 de març amb la segona jornada en la qual els guanyadors de la primera actuaran com a visitants. Alzira visitarà Bicorp i Xeraco viatjarà a Gavarda. El Genovés jugarà a Muro i Càrcer acollirà el duel ‘fratricida’ entre els equips A i B de La Vall.