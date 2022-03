La 4ª jornada de la 38ª Lliga de Llargues - Trofeu Diputació d’Alacant té a la màxima categoria un líder sòlid. Parcent A ha sumat tots els punts possibles, 12, i lidera la classificació en solitari després d’un cap de setmana on només hi hagué triomfs locals.

4ª jornada

L’última víctima de Parcent A va ser Sella. El subcampió de 2021 no va tindre opcions en la seua visita a la Marina Alta i va caure per 10-2. Amb la derrota, el recent campió de la Copa Generalitat es veu superat per Benidorm i Murla, que també guanyaren les seues partides, encara que Sella -com Murla, Castell de Castells i Parcent B- té una partida pendent.

Per 10-2 també guanyà Benidorm, en aquest cas davant Tibi. Els benidormers són segons, amb 8 punts, un més que Murla. Els murlers s’imposaren a Parcent B per 10-5 i arriben als 7 punts, pels 5 de Sella. L’altra partida del cap de setmana, Top Recambios Castells-Benimagrell, deixà un marcador de 10-0 per als castellencs.

Pròxima jornada

La següent jornada, el 26-27 de març. Es veuran les cares el primer i el segon , Parcent A i Benidorm. Sella rebrà l’equip de Tibi i Parcent B visitarà Benimagrell. La jornada es completarà amb el duel Top Recambios Castells-Murla JVRC Nel.