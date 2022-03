El 35 Campionat Autonòmic de Frontó Parelles - Trofeu Diputació de València s’està igualant. A la primera posició, La Pobla de Vallbona s’ha posat a l’altura de Bvalve El Puig en vèncer en l’última partida a Quart de Poblet.

La Pobla de Vallbona amb Pasqual i Àlex s’imposaren per 41-20 a la parella del CP Castelló Pablo i Vicent. Els tres punts els serveixen per a igualar amb 6 punts al capdavant de la classificació a Bvalve El Puig A, que hagué d’ajornar la partida que enfrontava a Alejandro i Carlos contra l’equip B, format per Saúl i Marco.

Els actuals campions, Ninobe Quart de Poblet d’Adrián i Roberto, van sumar els primers punts de la temporada a Alfafar, on s’imposaren a Enrique i Vicente de Museros per 23-41. Els dos equips més Bvalve El Puig B igualen amb 3 punts al mig de la taula, que tanca Castelló amb el compte encara buit.

Pròxima jornada

El Campionat tornarà la següent setmana, amb la quarta jornada programada per als dies 26 i 27 de març, que presenta el duel directe entre els colíders, La Pobla de Vallbona i Bvalve El Puig A, a casa dels primers. Ninobe Quart de Poblet rebrà Bvalve El Puig B, mentre que Museros rebrà a la parella de Castelló.