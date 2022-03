El Espanyol ganó al Mallorca en el RCDE Stadium gracias a un gol de Raúl de Tomás en el minuto 42, que aprovechó un excelente pase de tiralíneas de Sergi Darder, y firma una victoria que acerca al cuadro catalán, ahora con 36 puntos, a la permanencia matemática.

El conjunto balear no evitó su sexta derrota consecutiva. Muriqi dispuso de las ocasiones más claras del equipo visitante, pero no fue suficiente para sorprender al anfitrión, que, pese no firmar un duelo excelso, sí selló un pulso serio y sin excesivas fisuras en los compases decisivos.

El partido empezó con un aviso de Raúl de Tomás a los cuatro minutos, pero su disparo se fue cruzado. El cuadro balear respondió con un acercamiento de Ángel, que recibió una falta de Cabrera. La acción fue consultada por el VAR y el colegiado mostró tarjeta a Costa por una acción anterior sobre Embarba.

El Mallorca no se rindió y lo probó con acciones a balón parado. Muriqi, en el minuto 14, examinó los reflejos de Diego López con un remate de cabeza picado que no vio puerta. Después, dos acciones de Embarba por parte del Espanyol, en el 25 y el 29, supusieron los argumentos ofensivos del anfitrión.

El Espanyol, que no brilló especialmente en esta primera mitad, dejó lo mejor para el final. Todo nació con un excelso pase de tiralíneas de Sergi Darder, a un gran nivel, que fabricó una contra y habilitó a su compañero Raúl de Tomás para rematar la jugada y poner el 1-0 en el marcador en el minuto 42.

Tras la reanudación, el ritmo del choque creció. RDT insistió en la meta de Sergio Rico, que en esta ocasión detuvo la ocasión del internacional. También Embarba pedía protagonismo arriba. El Mallorca replicó con una ocasión muy clara de Muriqi en el 66, pero el portero Oier, que relevó a Diego López al descanso, evitó el 1-1.

El conjunto balear insistía buscando el empate con acciones de Salva Sevilla y Kubo, pero no tuvo acierto suficiente para desmontar el entramado defensivo blanquiazul. Los catalanes, que progresivamente redujeron riesgos, controlaron su ventaja y aguantaron el goteo constante de balones al área del rival. No hubo cambios en el marcador en este tramo final.