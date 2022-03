ATP Rankings (As of 21/03/2022)



Novak Djokovic 8465

Daniil Medvedev 8410

Rafael Nadal 7115

Alexander Zverev 7025

Stefanos Tsitsipas 6070

Matteo Berrettini 4955

Andrey Rublev 4725

Casper Ruud 3870

Felix Auger-Aliassime 3803

Hubert Hurkacz 3513



