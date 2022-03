La Copa de la Reina ya está aquí, con un Valencia Basket que no debutará hasta mañana y que llega con bajas importantes a un torneo al que le tienen especialmente ganas, como destaca Leticia Romero a Levante-EMV. «La derrota en la Eurocup Women fue dura y en casa. Somos muy competitivas y nunca nos gusta perder. Es verdad que ese día ninguna estuvo bien, pero la Copa es una competición a la que le tenemos muchas ganas y una espina clavada del año pasado. Ya hemos olvidado lo que ha pasado en la Eurocup y estamos con las energías renovadas».

Sin embargo, sabe que habrá que multiplicarse para cubrir las ausencias. «El que Ángela se haya lesionado en el último partido, para nosotras ha sido un palo, pero ahora lo que importa es sobreponerse. El resto estamos bien aunque hay dos que no han podido entrenar este miércoles, pero espero que estén al 100% el viernes. Con la gente que tenemos, hay que ir a muerte».

Eso sí, de momento prefiere no llevar el peso de ser favoritas a pesar de ser las anfitrionas. «Yo creo que ese cartel ya nos lo han quitado (ríe). Internamente no sentimos esa presión de ir de favoritas, hay equipos fuertes y casi que mejor jugar sin esa presión porque no hay nada que perder y si luego das todo lo que tienes, puedes seguir adelante. Pero es verdad que a priori somos uno de los equipos más fuertes y vamos a ir a por todas. El objetivo es ir hasta el final y ganar, pero hay que ir partido a partido y sabiendo que cada rival nos puede ganar».

Admite Leticia que «llevar el escudo del Valencia BC siempre requiere una responsabilidad, con la afición, con el club, y este año ellos están ahí, nos están apoyando en cada partido incluso cuando no ganamos y lo que quieren es vernos luchar hasta el final. Nos ayudarán mucho». Ella, además, sabe que tendrá que hacer valer su polivalencia en ausencia de Salvadores. «Algún año he hecho más de ‘2’ y este más de ‘1’, pero me siento cómoda en las dos posiciones. Vengo con muchas ganas de ayudar al equipo».

A las lesiones de Carrera, Laura Gil y Salvadores se les sumaron ayer las ausencias de Gülich y Lorena Segura, en casa con un fuerte catarro, aunque esperan llegar a tiempo del debut.

Ya se podrá comer y beber

Aunque aún habrá que llevar mascarilla en las gradas, durante la Copa de la Reina ya estará permitido comer y beber en las zonas habilitadas en La Fonteta.