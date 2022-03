El RB Leipzig no quiere a Ilaix Moriba de vuelta. El mediocentro guineano, cedido en el Valencia hasta el 30 de junio sin opción de compra, no está en los planes del club alemán para la próxima temporada. Al menos en los de su entrenador Domenico Tedesco. El joven técnico del RB Leipzig le ha puesto la cruz por alguna de sus conductas del pasado y será difícil que vuelva a sus órdenes de cara al proyecto 2022/23. Así lo confirmaba el diario ‘Bild’. Según el periódico germano, el técnico del Leipzig no quiere «contar con jugadores inmaduros en la plantilla como Ilaix Moriba». El rotativo alemán llega a decir que el jugador «hacía que los fisioterapeutas le llevaran uvas durante los masajes».

La idea del club alemán es buscar una nueva cesión para el futbolista. A pesar de los informes negativos del técnico, el Leipzig no quiere desprenderse de un futbolista por el que recientemente pagaron 16 millones de euros, que además es muy joven (en enero cumplió 19 años) y tiene un contrato hasta el 30 de junio de 2026. Lo normal es que Moriba salga de nuevo cedido. Ilaix solo jugó 100 minutos con el Leipzig en la primera parte de la temporada repatidos en cinco partidos oficiales: 60’ en la Champions League, 30’ en la Bundesliga y 10’ en la Copa DFB. El Valencia se encuentra ante el escenario perfecto para intentar conseguir su continuidad. El club, sin opción de compra por el jugador, tiene ahora posibilidades reales de prolongar su cesión. El problema es la alta ficha del futbolista, que ya perdonó dinero para firmar por el Valencia en el mercado invernal.