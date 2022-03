La pilota femenina va fer ahir història al trinquet de Bellreguard amb motiu de la disputa del primer desafiament entre dones. I per al record quedarà el cartell: Victoria i Amparo contra Aida i Mar, amb triomf per a les primeres pel resultat de 25-10. Les quatre pilotaris tenen nivell per a jugar més, encara que el públic va eixir content per les ganes i el rendiment de les protagonistes. I entre totes, Victoria va marcar la diferència. La número u del raspall femení, més acostumada als esdeveniments importants, va dominar amb tècnica i pegada.

Compte arrere de Genovès II En l’any del seu acomiadament, cada partida del rest és un luxe. Més si cap quan continua competint per grans coses com la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. Encara més quan al seu costat està Nacho, el mitger més diferencial de la pilota professional. Ahir, juntament amb Álvaro Gimeno i com a representants de Benidorm, Genovés II i companyia van sumar primer a les semifinals. El trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia va acollir l’anada davant Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor) que va concloure amb 60-50 en favor dels de la Marina Baixa.