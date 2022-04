Després de dos jornades del Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València, només un equip ha sumat els sis punts possibles. Family Cash Alzira va superar a Bicoroliva Bicorp i encapçala el grup en solitari, això sí, seguit molt de prop per La Vall B i El Genovés, que també han aconseguit els dos triomfs.

Serà La Vall A precisament l’equip que visite este dissabte el Trinquet d’Alzira, a partir de les 19:00 hores, per tal d’enfrontar-se al líder. Per a diumenge queda el duel entre Xeraco i Muro, a partir de les 10:30 hores, on els locals buscaran seguir l’estela d’Alzira i els murers no despenjar-se de les posicions d’honor. La Vall B, també amb el mateix objectiu, rebrà a Bicorp a les 12:00 hores. Tancarà la jornada la partida del Genovés, que vol seguir sumant, davant el campió Gavarda, que s’ha de refer després de l’ensopegada a Alzira a la jornada inaugural.