Marquesat avança a Quart de les Valls en el liderat

Una jornada més les circumstàncies impediren que es celebraren les tres partides programades a Primera del Campionat Autonòmic de Galotxa Carrer - Trofeu El Corte Inglés. D’entre els equips que sí que pogueren jugar, els que més fruit tragueren van ser Marquesat i Massalfassar, que s’imposaren amb claredat i aconseguiren tres punts per a donar un pas important .

Kiwa Quart de les Valls arribà al carrer d’Alfarp com a líder, condició que es va deixar després de caure per 70-40. Ovocity Marquesat es va fer amb la victòria i avança als de les Valls a la taula, amb 7 punts per 6 dels quarters.

A Borbotó, per fi es va poder donar l’estrena d’Electrofassar Massalfassar. Al carrer on fa escasses setmanes es van adjudicar la Copa d’Hivern, els de l’Horta Nord guanyaren per un ampli 35-70 a l’equip local i es situen tercers a la classificació. Per la seua banda, Profisco 2000 Borbotó, cuer, no aconsegueix arrancar i encara té el compte per inaugurar.

A Faura, la pluja va deixar el carrer impracticable i la partida entre el Mobles Guillén i Lanzadera Montserrat va ser afectada. Amb esta, ja són dos les partides suspeses per als dos equips, a banda de Massalfassar. Els montserraters tenen 2 punts, mentre que els faurers mantenen el zero inicial al marcador.

La pròxima jornada es disputa este dissabte. A les 16:00h a Montserrat, els de Lanzadera reben a Profisco 2000 Borbotó, mentre que a les 17:00h a Faura jugaran els locals contra Ovocity Marquesat. La jornada la tancarà a les 17:30h el duel entre Electrofassar Massalfassar i Kiwa Quart, a la localitat de l’Horta Nord.

La tercera jornada en la modalitat de trinquet va deixar dues victòries casolanes per a Riba-roja i la Pobla de Vallbona que els permet agafar un mínim avantatge a la taula. Manises i Algímia d’Alfara, queden de moment lleugerament despenjats.

En la 4ª jornada, les dues partides se celebraran el dissabte a les 17:00h. A Riba-roja, el Traverauto local rebrà al Caixa Popular La Pobla de Vallbona, mentre que a Moixent, Les Alcusses jugarà contra Caixa Popular Manises.