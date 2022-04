Esta vesprada es viurà al trinquet Eusebio de Sueca la última partida de la quarta jornada del Circuit Sub23 d’escala i corda – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso. La partida, que enfrontarà les formacions de Adrián (CPV Massamagrell), Àlex Alandes (CPV Faura) i Àlvaro (CPV Vila-Real) davant el de Vicent (CPV Vinalesa), Javier Campos (CPV Montserrat) i Muedra II (CPV Massamagrell). Es preveu interessant, però amb diferència d’interessos en cada ú dels equips. Per una banda, l’equip d’Adriàn que ja està classificat per a la següent ronda, però no es sap si ho farà com a tercer o com a quart , però això, si jugarà amb la tranquilitat de saber-se semifinalista. D’altra banda, la formació de Vicent, que és, a hores d’ara, l’equip que tanca la classificació, sense puntuar, però, és l’única formació que soles ha disputat dues partides, per tres que ha jugat la resta d’equips. Els Vicent, Javier i Muedra són els que més difícil ténen l’accés, però, cas de no aconseguir puntuar en esta partida, encara els quedaria la possibilitat de guanyar la última partida de la lligueta, que els enfrontarà a la parella de Mario (CPV Riba-Roja) i Efren (CPV El Puig), i a més, se’l jugaran a cara o creu, es dir, si éstos últims no aconsegueixen puntuar en eixa partida, quedarien fora de la competició.

Per tant, es presenta d’alló més interessant la última jornada, prevista per a la pròxima setmana, que a més, enfrontarà, els equips de Diego (CPV Onda) i Morret (CPV Massamagrell) i el de Carlos Donat (CPV Marquesat), Guillem Palau (CPV Marquesat) i Óscar (CPV Pobla Vallbona).