Que el deportista invierta en comunicación y cuente con un equipo que sepa explotar sus puntos fuertes, puede ser decisivo para dirigir su carrera hacia el éxito. Esta es una de las conclusiones que ha dejado la jornada «Marketing es todo menos todo lo de siempre», organizada por ESIC Business & Marketing School, con la colaboración de Agua de Benassal y Norauto.

En el evento, que se celebró el pasado jueves 31 de marzo en ESIC València y que se siguió en streaming desde Madrid y Barcelona, participaron representantes de empresas líderes a nivel nacional e internacional y profesionales del mundo del deporte para hablar sobre la generación de productos, la gestión de patrocinadores y marcas o los retos con las agendas deportivas.

Entre ellos, la extenista Anabel Medina, medallista olímpica en Pekín 2008; Javier Donadeu, Social Media & Content Manager en Kosmos; Víctor Cobos, vicepresidente de International Business en M&C Saatchi Spain y docente en ESIC; Nerea Martí, piloto oficial de BMW España Motorsport; y Almudena Muñagorri, asesora de comunicación de futbolistas profesionales.

La presentación de la jornada, moderada por Ismael Ledesma, periodista deportivo, director de Proyectos en Rosebud y docente en ESIC València, corrió a cargo de Ana Belén Perdigones, directora de Programas del Centro de Especialización de Marketing Deportivo. Perdigones mencionó sus tres ejes fundamentales: la formación, con el Máster en Dirección de Márketing Deportivo que ella dirige y que se impartirá a partir de octubre de 2022 en València, el networking y la investigación.

Así, dar valor al márketing deportivo y a los profesionales que hay detrás es fundamental. «Cuando competía no le daba ninguna importancia», reconoció Anabel Medina. Ahora que dirige el BBVA Opening Internacional de València lo tiene muy presente: «Como evento puedes hacer las cosas muy bien, pero si no las comunicas, no puedes llegar a la gente». Además, enfatizó en que para triunfar «te tienes que rodear de un buen equipo de comunicación».

Por su parte, Víctor Cobos compartió la visión de las agencias de publicidad y destacó «la simplicidad en el mensaje». «Intentamos que sea contundente y nítido para que el consumidor pueda reconocer que la marca con la que estamos trabajando tiene un valor». Cobos apuesta por combinar «la creatividad, la sostenibilidad, la responsabilidad social y el fomento del deporte y la cultura».

Además, los propios deportistas tienen que estar dispuestos a invertir en comunicación. «Es necesario que entiendan, visualicen y le den valor. Una vez lo tienen claro, es muy importante saber cuáles son sus puntos fuertes, qué les diferencia y qué es lo que a los medios les puede interesar», afirmó Almudena Muñagorri, que señaló la relevancia de que lo que se traslade «sea real».

Sobre esto, Javier Donadeu resaltó que la «fórmula perfecta» se tiene que basar en que el equipo encuentre los temas sobre los que hay que trabajar a través de diferentes plataformas y que los deportistas «se dejen llevar». Donadeu puso de ejemplo la sostenibilidad. «Si tienes un perfil que tiene sensibilidad por el tema, explótalo porque las marcas se van a interesar», apuntó.

Nerea Martí, como deportista, relató su propia experiencia. «Si no fuera por el equipo de comunicación, sería prácticamente imposible encontrar patrocinador. También tener un manager que tenga contactos y se mueva muy bien dentro del mundo», declaró. La deportista admitió ser «consciente de que hay que hacer muy buen trabajo, en redes sociales y tener actualizada la página web».

Los ponentes también insistieron en que hay que entender las complicadas agendas y los tiempos de los deportistas y subrayaron que la industria del deporte está cada vez más profesionalizada, por eso, pusieron en valor la formación.