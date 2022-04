Solo 42 horas después de la victoria frente al Lenovo Tenerife, el Valencia Basket volverá esta tarde a la carga con la misión de extender a 11 el número de triunfos consecutivos en La Fonteta. El conjunto de Joan Peñarroya se enfrentará a un renacido Unicaja Málaga (17:00 h, Movistar Deportes 2), en el tercero de una serie frenética de cuatro partidos que empezó el miércoles en Liubliana, a las ocho de la noche, ante el Cedevita Olimpija, y acabará el martes, 5 de abril, en la última jornada del grupo B de la EuroCup contra este mismo rival.

El grupo ‘taronja’ se presenta a la cita con los malagueños contrarrestando la fatiga, y el escaso tiempo de preparación, con la buena noticia de haber comprobado el viernes como Martin Hermannsson y Xabier López-Arostegui asumieron los puntos que el miércoles se habían echado de menos en Eslovenia. La baja hasta el próximo curso de Klemen Prepelic, unida a las ausencias de Sam Van Rossom y Nenad Dimitrijevic, obliga al Valencia BC a readaptarse tratando de convertir esta debilidad en fortalezas de otra clase. En esta línea, Joan Peñarroya advirtió que, por ejemplo, a Josep Puerto no se le puede exigir que ejerza un rol similar al del escolta internacional esloveno. «Josep debe hacer de Puerto, no de Prepelic. No le podemos pedir que salga de tres bloqueos y tire», recordó, añadiendo después que deben «adaptar» sus sistemas de ataque a las piezas disponibles.

Respecto a las bajas, el entrenador catalán se mostró esperanzado porque «en un par de semanas» puedan reintegrarse al equipo los bases Van Rossom o Dimitrijevic, o ambos, lo que les daría más armas de cara a la EuroCup, competición en la que aunque haya un fichaje no podría ser inscrito.

El objetivo del equipo valenciano se concentra en asentarse en el top 4 de la tabla antes de que la atención tenga que dividirse, a la fuerza, a partir del 19-20 de abril, con las eliminatorias europeas. Para ese fin, el hecho de ganar al Tenerife tuvo un valor sustancial. Aún queda media vuelta de liga, pero lo cierto es que el equipo pasó a depender solo de sus resultados para acabar cuarto, última de las plazas que dará el factor cancha en la primera eliminatoria por el título. Una posición en la que el Valencia durmió ya anoche tras la derrota con el Obradoiro del Baxi Manresa y el triunfo del Joventut en Zaragoza. El 9 de abril, además, habrá un duelo directo entre el Manresa y el Joventut que beneficiará los intereses de los ‘taronja’.

El partido de hoy es clave para abrir un pequeño hueco (una victoria, más el ‘basketaverage’). Enfrente, sin embargo, el Unicaja será un hueso difícil de roer. Llega fortalecido con tres victorias seguidas, y muy cambiado, en relación con la primera vuelta, con caras nuevas como Mooney, Oliver, Kravic y el técnico, Ibon Navarro.