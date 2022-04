El 5 de abril de 2021 Carlos Alcaraz era el 133 del mundo, un joven tenista que prometía pero que todavía estaba lejos de codearse con los grandes. Un año después, el murciano no sólo se codea con los mejores, sino que ya es uno de ellos. Con su victoria en el Masters 1000 de Miami a sus 18 años 11 meses (el más joven ganador del torneo de la historia), Alcaraz da otro salto en la clasificación ATP y se sitúa el undécimo del mundo, a sólo un escalón y 29 puntos de entrar en el Top 10. Un mundial en el que Rafa Nadal, ausente en Miami por una fisura por estrés en una costilla, baja un puesto y se sitúa cuarto.

En un espectacular inicio de año Alcaraz ha ganado 18 de los 20 partidos que ha disputado y ha ascendido 21 puestos en el ránking mundial. Sólo cayó en las semifinales de Indian Wells ante Rafa Nadal y en dieciseisavos de final del Abierto de Australia ante Matteo Berrettini. Unos números que sitúan al pupilo de Juan Carlos Ferrero como el segundo mejor jugador de la temporada, cuyos números sólo supera Nadal. Entre las ‘víctimas’ recientes de Alcaraz figuran cuatro jugadores que en ese momento eran top 10 -Norrie, en los cuartos de final de Indian Wells; y Tsitsipas, Hurkacz y Ruud en Miami.

El próximo gran reto de Alcaraz será el Masters 1000 de Montecarlo, del 10 al 17 donde tratará de volver a hacer historia y seguir escalando en la clasificación.

El tenista murciano que el 5 de mayo cumplirá 19 años, es con diferencia, el más joven entre los mejores del tenis. Hay que descender hasta el puesto 231 para encontrar a otro jugador de sólo 18 años: el italiano Luca Nardi. Pero Alcaraz va más allá y no esconde su ambición. En la rueda de prensa tras su victoria en la final de Miami ante Casper Ruud, afirmaba: «Primero quería ganar un torneo 250 y lo hice, luego un 500 y lo hice, después un Masters 1000 y también lo he hecho, no me da miedo decir que ahora quiero ganar un Grand Slam», destacaba Alcaraz que va quemando etapas a toda velocidad: «mi objetivo este año era meterme entre los 15 primeros y ya soy el 11».

Carlos Alcaraz aterrizó ayer en Madrid procedente de Miami y ahora pasará unos días en Murcia con su familia: «La mejor celebración es estar con mi familia y mi equipo», destaca el tenista murciano que ya tiene claro su calendario: «Voy a jugar Montecarlo seguro. Los imprescindibles. Montecarlo, Madrid, Roma y Roland Garros. Puede cambiar. Puedo jugar algún 500 o 250 pero jugaré los imprescindibles».