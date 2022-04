Interessantíssima última jornada la que tenim per davant al Circuit Sub-23 d’escala i corda – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso. De moment, soles está clar que la formación d’Adrián (CPV Massamagrell), Àlex Alandes (CPV Faura) i Àlvaro (CPV Vila-Real) será la formació que acabarà la fase regular en tercera posició. Per davant, Diego (CPV Onda) i Morret (CPV Massamagrell), actuals líders, es jugaran passar com a primers de grup davant el trio de Carlos Donat (CPV Marquesat), Guillem Palau (CPV Marquesat) i Óscar (CPV Pobla de Vallbona), que són els segons, de moment els separa soles un punt, i disputaran la seua partida el próxim dijous 7 d’abril al trinquet de Pelayo. La partida més dramàtica del que portem de campioinat, i que a més tancarà la fase regular, la disputaran els equips de Vicent (CPV Vinalesa), Javier Campos (CPV Montserrat) i Muedra II (CPV Massamagrell) davant la parella de Mario (CPV Riba-Roja) i Efren (CPV El Puig). Éstes són les formacions que ocupan última i penúltima posició respectivamente, serparades soles per un punt. Es dir, l’equip que guanye la partida, será el que ocupa la quarta posición, i per tant, passarà a semifinals. L’equip perdedor, quedarà eliminat de la competició.