En noviembre de 2021 Kiko Martínez (natural de Granada pero afincado desde niño en Elche) conquistaba el título de campeón del mundo de peso pluma de la IBF (Federación Internacional de Boxeo). Cuatro meses desregresaba a Gran Bretaña, a Leeds, para defender el cinturón de campeón frente a otro británico, Josh Warrington. Un combate que se convirtió en una auténtica pesadilla y que acabó con la derrota de Kiko en el sexto asalto.

En Leeds tuvo que soportar cabezazos ilegales que incomprensiblemente el árbitro, inglés como su oponente, permitió. ¿Cómo vivió usted el combate?

Perdí de la manera más sucia e injusta el título. Salí a pelear al ring contra dos no contra uno. El árbitro permitió cosas que nunca se debería permitir. Es clamoroso que el árbitro fuese británico igual que mi rival. Y en todo caso, aún siendo de la misma nacionalidad, tenía que haber sido imparcial y desde luego, no lo fue.

¿Qué fue lo más duro que tuvo que soportar?

Ya en el primer asalto me propinó un fuerte cabezazo que me rajó el párpado. En ese momento, el árbitro tenía que haber parado el combate y llamar al médico. No lo hizo, dejó que todo continuase. No podía ver nada, la sangre me nublaba la visión, me sentía como si estuviese debajo del agua. En ningún momento se pensó en mi seguridad.

¿Piensa que fue una encerrona? ¿Estaba todo preparado para que el título se quedase en ‘casa’, en Gran Bretaña?,

Sí, siento que fue una encerrona, no me dejaron ser yo, estoy frustrado porque no fue un combate justo.

¿Le volveremos a ver en el ring?

Con el tiempo veré si vuelvo a pelear. Lo que tengo cada vez más claro es que no quiero irme del boxeo de esta forma tan amarga. No sería justo para mí después de tantos años de esfuerzo. Aún es pronto para hablar pero no niego que me gustaría volver a ser campeón de Europa.

¿En qué se apoya para seguir adelante?

En mi familia. Son mi motor. Mis hijas son mi máxima motivación. Quiero transmitirles una buena educación, demostrarles que cuando te caes hay que levantarse, seguir luchando. No sería un buen ejemplo si después de una derrota como la que he sufrido tirase la toalla. Hay momentos duros pero el mundo no se acaba. Hay que seguir luchando y levantarse.