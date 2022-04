Van pasando las jornadas y siguen los bandazos en el Levante U.D. El otro día frente al Villareal tocó ganar. En otras confrontaciones, todo lo contrario. Eso ahora, en este tramo final de temporada. Al principio, ya saben. Un montón de jornadas sin conocer la victoria que le han llevado a la situación actual. Ya no es el colista, ahora es el Alavés, pero con la misma puntuación. Recuerdo que la temporada pasada sucedió todo lo contrario. Hizo una primera vuelta magnífica que le sirvió para mantener el tipo. Le bastó ese colchón para no pasar apuros y eso que la recta final fue desastrosa.

Por delante hay ocho jornadas para intentar la salvación. Metidos en el lío hay unos cuantos equipos. Desde el Getafe, con 32 puntos y en el puesto 14, para abajo cualquier cosa puede suceder, aunque hay que mirar a los inmediatos Mallorca, Cádiz y Granada. Por cierto, el Valencia no ayudó nada el domingo: el Cádiz arañó un punto en Mestalla. Repito que hay que fijarse en ese tridente para conseguir la salvación. No será fácil el calendario que le espera, mejor ni mirarlo. Simplemente hay que ver la próxima jornada, domingo a las 9 de la noche en el Ciutat: el Barcelona. Los de Xavi están empeñados en ponerle las cosas difíciles al Madrid, han pasado de la novena plaza a la segunda por méritos propios y deméritos del Sevilla, rival próximo de los azulgrana también que, aunque poco a poco se ha ido desinflando, seguirá luchando por entrar en Champions. Luego el Valencia en Mestalla y el Madrid. Vamos, que lo que tienen por delante no son peritas en dulce ni mucho menos.

¿Qué queda por hacer? Luchar y luchar hasta que se pueda. Las matemáticas marcan siempre el final definitivo y estas dicen que aún no hay nada decidido, ya que la vela sigue encendida.