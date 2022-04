Con buenas sensaciones se marchó España de un Rico Pérez entregado. Las de Jorge Vilda consiguieron un empate ante la potente Brasil en el duelo amistoso previo a medirse a Escocia en el encuentro clasificatorio para el Mundial de 2023. Alexia Putellas volvió a erigirse líder del partido y firmó el primer tanto que contrarrestó con otra diana Geyse, ambas en la primera mitad.

Intenso arrancó el encuentro en el Rico Pérez con ambos equipos muy concentrados. Una tensión que pronto desembocó en el primer gol del partido. Acción a balón parado y Alexia no perdonó. 'The Best' con un disparo raso que tocó en la defensa sorprendió a Lorena para abrir el marcador. Se creció España después de ese gol, poniendo contra las cuerdas al combinado de Pia Sundhage que, por momentos, pareció haber bajado los brazos.

Pero aún les quedaba pólvora en la recámara y tras varios acercamientos, ya en el tramo final de la primera parte, consiguieron el gol. Llegó de las botas de su mejor arma, la jugadora del Real Madrid, Geyse, que se metió en el área, ganó la posición a Mapi y batió a Paños.

El tanto pareció cambiar el guion para una Brasil que saltó al césped con aires renovados en la segunda mitad. Pero pronto aplacó España el ímpetu y volvió a imponer su dominio. Con las fuerzas igualadas, el seleccionador dio descanso a Alexia y eso se notó en el rendimiento del equipo, que no llegaba ya con tanta facilidad, aunque Brasil tampoco inquietaba.

Intentó aprovechar el conjunto de Jorge Vilda, ya en el tramo final, el pequeño bajón físico de Brasil, forzando por la banda derecha pero Lorena se encargó de desbaratar una tras otras las ocasiones.