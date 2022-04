La quarta jornada del Campionat Autonòmic de galotxa trinquet - Trofeu El Corte Inglés deixa una setmana més a Riba-roja com a equip capdavanter en solitari. Per la seua part, Moixent aprofità la derrota de La Pobla de Vallbona davant el seu veí per a avançar-lo a la classificació.

4ª jornada Un dia més en l’oficina per a Traverauto Riba-roja. Els del Camp de Túria aconseguiren tres nous punts i totalitzen 9 en tres partides jugades. La victòria sense massa complicacions per 70-15 contra Caixa Popular La Pobla de Vallbona consolida el seu lideratge i amplia l’avantatge a tres punts sobre el segon classificat. Eixe segon classificat és Les Alcusses Moixent. Els de la Costera havien de rebre al Caixa Popular Manises, pero no es va jugar per lesió de Vicent Cervera i els tres punts anaren per als locals, que acumulen 6. Els manisers en tenen 1 i Algímia d’Alfara, que descansava esta jornada, té el compte per estrenar. Els dos han de jugar encara la partida ajornada de la jornada 2. Pròxima jornada La jornada 5 arriba íntegrament el dissabte, amb els duels Caixa Popular Manises-Traverauto Riba-roja a Manises, i CPV Algímia d’Alfara-Les Alcusses Moixent, al trinquet d’Algímia. Les dos partides, a les 17:30h.